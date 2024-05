Royal Delft keert weer dividend uit Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhoudersvergadering van Royal Delft heeft dinsdag goedkeuring gegeven voor de uitkering van een dividend van 0,55 euro per aandeel over 2023. Dit bleek na afloop van de bijeenkomst. "De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het voorstel om het nettoresultaat toe te voegen aan de overige reserves en daarnaast een keuzedividend van 0,55 euro [per aandeel] uit te keren ten laste van de reserves van de vennootschap goedgekeurd. Naar keuze van de aandeelhouder zal het dividend in contanten of in de vorm van gewone aandelen beschikbaar worden gesteld", zei het bedrijf dinsdagavond. Vanwege de coronacrisis schortte Royal Delft de dividenduitkering de afgelopen jaren op. Tijdens de jaarvergadering dinsdag kwam er verder groen licht voor het bezoldigingsverslag, remuneratierapport en remuneratiebeleid. Ook werd de jaarrekening vastgesteld. Hessel Hoekstra werd door de aandeelhouders per 1 september 2024 benoemd als lid van de directie voor een periode van vier jaar. "Hiermee wordt voorgesorteerd op de aanstaande pensionering van CEO Henk Schouten", zei Royal Delft. Verder werd Jean-Paul Honegger herbenoemd als commissaris voor een periode van vier jaar. Bron: ABM Financial News

