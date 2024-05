Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald, nadat OPEC zijn verwachtingen voor de vraag naar olie dit jaar ongewijzigd liet en inflatiecijfers voor de producentenprijzen hoger uitvielen. De junifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 1,4 procent lager op 78,02 dollar per vat. Handelaren keken vooruit naar de wekelijkse cijfers over de Amerikaanse olievoorraden woensdag. Analisten rekenen gemiddeld op een daling van de handelsvoorraad ruwe olie met 1,1 miljoen vaten. De olieprijs daalde nadat de producentenprijzen afgelopen maand sterker dan verwacht bleken te zijn gestegen. De hoge inflatie en rente voeden zorgen over dalende vraag naar brandstof. Handelaren kijken daarom met argusogen naar de cijfers over de inflatie van de consumentenprijzen die ook woensdag op de rol staan. De olieprijs leverde een deel van de winst van maandag in nadat OPEC zijn verwachtingen voor de vraag naar olie grotendeels ongewijzigd hield in een maandelijks rapport. Bron: ABM Financial News

