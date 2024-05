Jaarvergadering Signify stemt in met alle voorstellen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhoudersvergadering van Signify is dinsdag akkoord gegaan met alle voorstellen, waaronder het dividendvoorstel van 1,55 euro per aandeel voor het boekjaar 2023. Dat maakte het verlichtingsbedrijf dinsdag beekend. Ook de herbenoeming van CEO Eric Rondolat als bestuurslid voor vier jaar en de benoeming van Jeroen Drost als lid van de raad van commissarissen werden in orde bevonden, evenals de keuze voor PriceWaterhouseCoopers als nieuwe accountant. Bron: ABM Financial News

