Wall Street staat op winst

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag hoger, nadat stijgende producentenprijzen wezen op aanhoudende inflatie en geruststellende uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell. De S&P 500 index steeg 0,2 procent, de Nasdaq klom 0,2 procent en de Dow Jones-index steeg 0,1 procent. De zogeheten meme-stocks GameStop en AMC Entertainment maakten dinsdag een comeback en stonden fors hoger. De bewegingen doen denken aan een historische short-squeeze in 2021, die grote verliezen opleverde voor speculanten die hadden ingezet op een koersdaling. Er was meer handel op Wall Street dan maandag. Powell zei op een bijeenkomst in Amsterdam dat de Amerikaanse economie het de laatste tijd erg goed doet, met sterke consumentenbestedingen en investeringen door bedrijven. Volgens hem waren de producentenprijzen van dinsdag "gemengd" en niet "verhit". Hij benadrukte dat er meer tijd nodig is om het monetaire beleid te laten doorwerken. Het tijdperk van lage inflatie blijft doorwerken in lagere kosten van hypotheken en bedrijfsleningen. Woensdag volgt een consumentenprijsindex. Washington heeft dinsdag de importheffing op elektrische auto's uit China verhoogd van 25 naar 100 procent. Ook op andere Chinese producten werden strengere heffingen gezet. Al enkele dagen hield de markt rekening met een aanscherping, in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Biden neemt het dan op tegen ex-president Donald Trump, die als president ook al forse importtarieven oplegde aan China. "Een oog-om-oog-escalatie zal de wereldeconomie geen goed doen", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild maandag. Bedrijfsnieuws Het aandeel Home Depot daalde licht, na kwartaalcijfers. De omzet en de winst van de doe-het-zelf-keten stonden onder druk, maar de winst per aandeel viel mee en de outlook bleef overeind. De digitale nieuwszender BuzzFeed rapporteerde maandagavond een kwartaalverlies en een omzetdaling van 18 procent. De aandelen daalden ruim 6 procent. De comeback van meme-aandelen sinds maandag duurde dinsdag voort. GameStop stond meer dan 50 procent hoger en AMC Entertainment meer dan 30 procent. Ook andere aandelen die veel geshort zijn, hebben de weg omhoog gevonden, met grote koersverliezen voor de shorters als resultaat. SunPower, een van de meest 'geshorte' aandelen op Wall Street, zag de koers maandag al met 20 procent stijgen. Dinsdag kwam daar nog eens 62 procent bovenop. De aandelen MicroCloud Hologram, ook populair bij shorters, gingen maandag met 18 procent omhoog en dinsdag nog eens met 29 procent. Eerder op de dag waren de bewegingen nog veel groter. Bron: ABM Financial News

