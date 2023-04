Europese beurzen zetten bodemvorming voort

De AEX hapert op korte termijn wat onder haar weerstandsniveaus. Maar op lange termijn blijven de technische signalen positief.

Ten eerste wordt de Nederlandse beursindex op steeds hogere niveaus opgevangen, wat een serie stijgende bodems op de grafiek achterlaat.

Neerwaartse trend licht achter ons

Ten tweede ligt de neerwaartse trend van vorig jaar duidelijk achter ons. Verder beweegt de AEX index boven de 200-dagenlijn, terwijl die lijn mooi opwaarts is gedraaid.

Deze positieve signalen kunnen we ook vinden op de langetermijngrafieken van de meeste Europese beurzen. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat defensieve lange-termijn aandelenbeleggers gebruik kunnen blijven maken van koersdalingen om stukken op te pakken of posities uit te breiden.

Vooral het feit dat de dips in Europa door de 200-dagenlijnen worden opgevangen, is positief. Helemaal onderaan mijn column kunt u een uitleg vinden van het belang van de 200-dagenlijn, ook wel 200-daags voortschrijdende gemiddelde genoemd.

Lange termijn positief

Technisch blijven de dips hogere bodems vormen. Beleggers positioneren zich blijkbaar steeds duidelijker in de markt.

Vooralsnog mogen we ervanuit gaan dat aandelenbeurzen zich, vanuit een lange termijn perspectief, positief zullen blijven ontwikkelen.

Deze keer bekijk ik de langetermijnplaatjes van enkele grotere Europese beurzen op basis van signalen van bodemvorming. Parijs lijkt al te zijn uitgebroken. De Belgische beurs is technisch nog het minst gevorderd in het proces van bodemvorming.

Een vuistregel is dat langetermijn bodemvorming ontstaat bij de volgende voorwaarden:

De beursindex wordt opgevangen op of rond de 200-dagenlijn

Die 200-dagenlijn laat een stijgend verloop zien

De betreffende beursindex vormt hogere bodems (boven de 200-dagenlijn)

AEX index staat te trappelen

De AEX-index verbetert, maar beweegt nog onder de weerstand van 772,23 punten (gevormd op 2 februari 2022). De recente serie hogere koersbodems geeft wel aan dat beleggers op hogere niveaus (bij-)kopen.

Het technische beeld klaart verder op indien de weerstand op basis van de slotkoers opwaarts wordt gebroken. Steun voor de Nederlandse beurs ligt rond 688,24 punten (de bodem van 30 december 2022).

De AEX werd afgelopen maanden al twee maal opgevangen door de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn). Zolang deze lijn opwaarts wijst, blijft het langetermijn technische plaatje positief.







Eurostoxx 50 klopt aan bij de weerstand

De Euro Stoxx 50 index heeft binnen de stijgende trend, rond 4.415,23 punten (de top van 19 november 2021), het koersdoel aangetikt.

De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze top wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien: dan wordt 5.522,42 het volgende opwaartse koersdoel. De Euro Stoxx 50 index heeft pas steun rond 3.980,94 punten (de bodem van 20 maart).

De Euro Stoxx 50-index is mooi opgevangen door de 200-dagenlijn. Deze laat bovendien een opwaarts verloop zien. Dit valideert de positieve technische conditie.

Op de langere termijn vormt de Euro Stoxx 50-index nog steeds hogere bodems. De uptrend blijft geldig.





DAX-index vormt hogere bodems

De DAX-index maakt een opwaartse draai. Onder de weerstand van 16.290,19 punten (de top van 19 november 2021) worden hogere bodems gevormd. Dat geeft aan dat vraag naar Duitse aandelen toeneemt.

Het technische beeld klaart verder op na een doorbraak en slotstand boven de weerstand. Steun ligt er rond 14.458,39 punten (de bodem van 24 maart).

De Duitse beurs heeft in de recente daling de stijgende 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) opgezocht. De DAX-index oogt positief vanwege de structuur met steeds hogere bodems. Elke dip wordt op een hoger niveau opgevangen.

Wij gaan ervan uit dat de DAX ook deze keer boven de boven de stijgende 200-dagenlijn weet te blijven. Dat bevestigt de positieve langetermijn technische conditie.

CAC40-index breekt uit

De Parijse beurs is boven de oude weerstand gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. Opwaarts is er ruimte richting de weerstand van 8.500 punten (berekend koersdoel). Steun ligt rond 6.796,21 punten (de bodem van 20 maart).

De Franse beurs is in de afgelopen maanden voortdurend door de stijgende 200-dagenlijn opgevangen. In combinatie met de hogere bodems geeft dit een positieve technische conditie weer.

Bel20-index klautert op

De Belgische beurs is technisch nog het minst gevorderd in het proces van bodemvorming. De Bel 20-index komt er technisch wel minder slecht bij te liggen nu de dalende trend is gebroken. Dit signaleert dat de verkoopdruk afneemt.

De potentieel hogere koersbodem rond 3.571,60 punten (de bodem van 17 november 2022) geeft aan dat kopers terugkeren. Dat levert eveneens een verbetering op in het technische plaatje.

Verdere verbetering treedt op bij een doorbraak en slotstand boven de weerstand van 3.962,29 punten (de top van 20 januari).

Dat de Bel20 rond de 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) cirkelt geeft aan dat de kou nog niet volledig uit de lucht is. Bovendien tendeert de 200-dagenlijn zijwaarts.

Uitleg: de 200-dagenlijn

Indicatoren zijn een aanvullend hulpmiddel om de tendens van de markt te bepalen. Onze favorieten zijn de 200-dagenlijn en de relatieve sterkte. Wij nemen hier de 200-dagenlijn onder de loep.



De 200-dagenlijn wordt berekend en gevormd door iedere dag de gemiddelde waarde van de afgelopen 200-dagen te berekenen. De volgende dag valt de oudste dag af, maar wordt de nieuwste stand aan de berekening van de 200-dagenlijn toegevoegd.



Daarom wordt vaak gesproken van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Hoewel deze lijn niet gebruikt kan worden om precieze draaipunten in de markt te vinden, is die wel erg bruikbaar in de beoordeling van de langetermijnrichting van een trend.



Als de koers boven het 200-daags gemiddelde beweegt en het 200-daags gemiddelde is opwaarts gericht, dan spreken we van een positieve ontwikkeling. Het omgekeerde geldt uiteraard voor een dalende trend. Met de 200-dagenlijn kunnen we dus vooral de tendens en richting van de markt vinden.



Cirkelt de koers om een vlakke 200-dagenlijn heen, dan is er sprake van een neutrale trend. In de praktijk blijkt vaak dat wanneer een aandeel in een stijgende trend beweegt, de 200-dagenlijn tijdens correcties voor steun kan zorgen.



Nogmaals, u kunt niet handelen op de kruisingen van de koers met de 200-dagenlijn, de zogenoemde crossings.

De lijn dient enkel ter beoordeling van de richting van de langetermijntrend.