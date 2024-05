ASM International start aandeleninkoop Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International start woensdag met een aandeleninkoopprogramma tot een bedrag van 150 miljoen euro. Dat maakte het halfgeleiderbedrijf dinsdag bekend. Op 27 februari werd het programma al aangekondigd nadat aandeelhouders er het voorgaande jaar toestemming voor gaven. De inkoop van eigen aandelen zal voor 15 oktober worden afgerond en de aandelen zullen worden ingetrokken. info@abmfn.nl

