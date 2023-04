We zitten voorbeurs met usual suspects en AEX heeft last van de dollar

De AEX-indicatie is +0,1% na een fraai ritje op Wall Street, waar volgens de networks de inflatie-, arbeidsmarkt- en rentezorgen minder worden.

Typisch dat de networks ons altijd meteen zorgen toebedelen als de koersen rood kleuren, maar die discussie bewaren we maar voor een andere keer.

Europese futures doen één à twee tienden hoger

De Amerikaanse leveren die juist in

In Azië kleurt bijna alles en iedereen ook een paar tienden hoger, met de Nikkei 225 als uitschieter met +1,2%

Alibaba +0,2%

Tencent -0,1%

TSMC +1,2%

Hoe zen! De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -6,8% op 17,8 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet -7,5% op 120,0

En de dollar? Die daalt weer en wel met -0,2% naar 1,0620

Goud stijgt 0,2%, olie dikt 0,5% aan en crypto moet u zien, hier bitcoin (oranje) en vooral ethereum na de Shanghai-update:



De rentes doen zowaar normaal op dit uur, namelijk niks.



De AEX doet stiekem wel steeds duurder, de index is in een jaar niet zo prijzig geweest als nu: 14,1 keer de verwachte winst.



Let wel, de bewegingen in die omzet- en winstverwachtingen staan dan ook zwaar onder invloed van ene dollar. En flink ook.



En die dollar staat weer boven 1,10, ook de hoogste stand in zeker een jaar.



TomTom heeft Q1-cijfers, doet beter dan verwacht, bespaart kosten, schrijft zwarte cijfers en herhaalt de outlook.



De outlook nog:



Rond ons middaguur begint in de VS het Q1-cijferseizoen echt met de grootbanken en BlackRock. Normaal neemt de (brede) markt die cijfers ter kennisgeving aan, maar dit keer zitten we sinds een maand in een nu sluimerende bankencrisis. Is het inderdaad sluimerend en wat zeggen ze nog meer? We zijn benieuwd.

Intussen is er behoorlijk wat koersschade bij de banken, uiteraard JPMorgan Chase weer de minste. Kan een kans zijn en wellicht weten we na vanmiddag ook de risico's.



Hoeveel wel niet? De AFM meldt deze shorts:



Bij Besi lopen ze iets terug op en bij Just Eat Takeaway lopen ze iets op. Hier Alfen:



PostNL is ook een goede bekende inde Londense City:



De agenda:

07:00 TomTom - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

09:00 Ahold Delhaize - €0,59 ex-dividend

09:00 BAM - €0,15 ex-dividend

09:00 KPN - €0,095 ex-dividend



13:00 BlackRock - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Citigroup - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 JPMorgan Chase - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 UnitedHealth - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Wells Fargo - Cijfers eerste kwartaal (VS)



08:45 Inflatie - Maart def. (Fra)

10:00 Internationaal Energieagentschap - Maandrapport (Fra)

14:30 Detailhandelsverkopen - Maart (VS)

14:30 Importprijzen - Maart (VS)

15:15 Industriële productie - Maart (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - April vlpg (VS)

16:00 Bedrijfsvoorraden - Februari (VS)

Hier die VS retail sales, het lijkt wel een hartmonitor:



En dan nog even dit

Dow Jones +1,1%, S&P 500 +1,3% en Nasdaq 100 +2,0%

Dow Jones +1,1%, S&P 500 +1,3% en Nasdaq 100 +2,0%



Toppende en misschien al dalende rente en hoge waarderingen:

Toppende en misschien al dalende rente en hoge waarderingen:



Mooi:

Mooi:



Bij deze:

Bij deze:



Vink:

Vink:



Dat u het weet:

Dat u het weet:



Hé:



Oh jee?

NEW: Banking turmoil has put a spotlight on loans that SVB, Western Alliance and First Republic made to their own directors, officers and major shareholders.



Read The Big Take ??



Herken de megalomane topman:

Herken de megalomane topman:



Veel plezier en succes vandaag.