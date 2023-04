Is dit een goed instapmoment voor bankaandelen?

Er sneuvelen (even) geen banken meer, de grafieken draaien en letterlijke slotsymfonie van Credit Suisse is gaande. Kunnen we weer?

En dan heet de Bloomberg verslaggever nog Crook ook! Ja, de laatste aandeelhoudersvergadering van Credit Suisse is vandaag en de Heidi's en Peters in de zaal hebben vast nog wel wat vragen aan de board... Jarenlang wanbeleid en mismanagement en toen was een klein zetje genoeg.

Krediet en EU-crisis

Klein zetje, of is dit het begin van weer een jarenlange bankencrisis? Want de vorige begon in najaar 2007 met - waar is die gebleven? - toen nog bankanalist Meredith Whitney, die een vernietigend rapport over Citigroup schreef. De hele brede markt kukelde er op en daarna volgden de krediet- en EU-crisis elkaar snel op.

Misschien dat in Nederland de hele bankencrisis tot 1 februari 2013 duurde, toen de toenmalige minfin Jeroen Dijsselbloem SNS Reaal nationaliseerde. U mag ook stellen dat de kredietcrisis nog altijd voortduurt omdat de Staat nog van zijn belang (laatste melding 56%) in ABN Amro af moet en van de gehele Volksbank.

Credit Suisse faces protests from angry shareholders ahead of its first annual general meeting since the UBS takeover



Oliver Crook has the latest from Zurich https://t.co/0AiqvmGVXr pic.twitter.com/PwsW66vKg9 — Bloomberg TV (@BloombergTV) April 4, 2023



Uitbodeming?

En toen zaten we alweer in de volgende bankencrisis. Of is die alweer over? Bestaat het woord flitsbankencrisis eigenlijk ook in het rijke beursjargon? Nee, maar misschien levert 2023 deze term op. Want behalve Silicon Valley Bank, Signature Bank en Credit Suisse is er verder nog geen enkele bank omgevallen.

Dat kan altijd nog, maar als belegger moet u misschien nu knopen doorhakken, als u op verzekeraars of banken aast. Want u ziet de stijgers van de dag en alle grafieken kunnen inderdaad op uitbodeming duiden. Eerst marktbreed en hoe verrassend? In de VS liggen de regionale banken beter dan de grootmachten.

Dit zijn de KBW Nasdaq Banks Index (oranje) en de KBW Nasdaq Regional Banks Index. Het verschil is simpel. Want waar we van regionale banken spreken als Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank en de rest, zitten (of zaten) die in de gewone KBW Banks Index - dé benchmark van de Amerikaanse banken.

Het geldt voor alle grafieken in dit stukje: de score is de (formele) maximale daling op slotbasis. De bar chart geeft de hoogte- en dieptepunten van beursdagen aan. Zo ziet u dat de echte dip op het hoogste volume (misschien blijkt dit ooit het uitkotsmoment) veelal een paar dagen eerder was.



Grootste risico

Over naar Europa. U ziet dat de Stoxx Europe Banks (oranje) en Insurance indices (heel Europa dus) mogelijk ook uitbodemen. En dat gaat rap ook.

U leest ook af dat Europa het bovendien heel wat minder voor de kiezen kreeg dan de VS. Enfin, misschien komen we er mee weg, mede dankzij snel ingrijpen van de autoriteiten.

Oordeel zelf, maar zeker in de VS hebben de Fed en Treasury de acute bankruns tot staan gebracht bij vooral Silicon Valley en die andere usual suspects. En dat ging rap, want uw geld weghalen gaat tegenwoordig binnen seconden met een app. Het grootste risico is nu dat er uitstroom blijft omdat de het publiek het niet vertrouwt.

Of als u het liever van de Koning van Wall Street hoort:

"De huidige crisis is nog niet voorbij, en zelfs wanneer ze achter de rug is, zullen er nog jaren gevolgen van zijn", aldus de CEO van JP Morgan Chase.https://t.co/A0p20M8sMW pic.twitter.com/7beecLKnuw — IEX.nl (@IEXnl) April 4, 2023



Flitsbankencrisis?

En daardoor kunnen alsnog partijen in problemen komen, krijgen we weer besmettingsgevaar en beginnen we weer van voren af aan. Het kan ook dat die ongetwijfeld hoogoplopende aandeelhoudersvergadering van Credit Suisse (het zal uw pensioen maar zijn...) het finale slotakkoord is van de Flitsbankencrisis 2023.

In maart 2020 hadden we al de Covid-19 flitskrach. Die duurde ook maar drie weken, maar zowel rendementen als gebeurtenissen uit het verleden zeggen niets over de toekomst. Hoogste tijd nu om naar onze financials te kijken. Twee weken geleden (!) adviseerde onze analist Niels Koerts al de verzekeraars.



ING

Over die krach van maart 2020 gesproken, toen daalde ING zelfs een keer samen met Shell en Unibail 20% op één dag. Over 2008 hebben we het maar helemaal niet.

Exemplarisch dit plaatje: ja, het kan dat we de bodem hebben gezien. Zie die spike naar beneden maar op hoog volume en rap herstel.



Op de huidige koers doet ING trouwens 5,8% dividendrendement. Er is niets te zien aan de analistenverwachtingen voor de bank, geen enkele verlaging in de afgelopen weken.



ABN Amro

Ondanks een grote verkoper in het aandeel - de staat dus! - ligt ABN Amro veel beter dan ING en daalde het fonds ook veel minder op de bankruns. Misschien is het herstel nu minder overtuigend dan bij ING.



Het fonds doet 6,7% dividend.



Aegon

Van onze vijf financials - sorry Van Lanschot Kempen - kwam Aegon de laatste maand het slechtste uit de bus. Het fonds heeft een hoger risicoprofiel dan ASR en NN en is ook veel Amerikaanser. Herstelletje is misschien nu de beste omschrijving, maar - zie die volume spike - het zou een chique uitkotsmoment zijn.



Aegon doet 5,7% dividend en zo ongeveer de helft van de beurswaarde heeft het fonds in cash. En als die winstverwachting nou eens draait en keert...



NN Group

NN zat al in een gluiperige glijvlucht naar beneden en als u niet beter zou weten, was een bankencrisis wel het laatste waar u bij die 15% dip aan zou denken.

Het ziet er zelfs vrij natuurlijk uit. Het fonds is tot ver boven zijn nek gefinancierd, doet 8,3% dividend en koopt aandelen in.



Minpuntje bij NN is wel dat het bedrijf operationeel minder draait. Zie ook maar die winstverwachtingen. Wie echter wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een moment om te beleggen.



ASR

Aan al het gesaaiwaarts komt een einde, zou een beursgezegde kunnen zijn. ASR laat het zien, maar de koers ging wel vrij abrupt de verkeerde kant uit. Of is de kust nu weer veilig? Toevallig heeft ondergetekende zelf een plukje ASR opgevist op de daling. Want Aegon is te Amerikaans en NN doet operationeel minder.

Zit ook een gevoelsaspect bij: ASR staat gewoon meer met de poten in de verzekeringsmodder dan NN. Daar vinden en voelen ze zich wat meer finance, zeg maar.



ASR doet 7,3% dividend.



Rabo Certs

Nog één ding, stel dat de Flitsbankencrisis 2023 over is: dan kan een dreigende recessie roet in het eten gaan gooien. Zeker bij ING met zijn bedrijfsleningen, waar ABN Amro weer meer exposure naar de huizenmarkt heeft. Wen er maar aan bij financials, ze zijn zo cyclisch en gevoelig als wat voor economie en sentiment. Het is gewoon hoogrisico en daar duiden ook die mooie dividendrendementen op - there is no free lunch!

Dat leest u ook aan de Rabobank Certificaten af. Die naderen alweer 100. Of liggen ING en vooral ABN Amro beter? Het risico is toch hetzelfde - als het er op aan komt. En de volgende bankencrisis is al in de maak.

En het maakt niet zoveel uit of de huidige en die van 2008 al over en helemaal afgewikkeld zijn. De vuistregel is echt eens per generatie een bankencrisis.