DNB: goed eerste kwartaal voor Nederlandse beleggers

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse beleggers hebben een goed eerste kwartaal achter de rug. Dit bleek dinsdag uit een bericht van De Nederlandsche Bank. In de eerste drie maanden van 2024 steeg de waarde van de gezamenlijke beleggingen met 13,1 miljard euro, de grootste kwartaalgroei sinds eind 2020, toen de beurzen sterk opveerden tijdens de coronapandemie. Huishoudens boekten een rendement van 11,3 miljard euro door gestegen beurskoersen en deden daarbovenop nog voor 1,8 miljard euro aan netto-aankopen, aldus DNB. Het grootste deel van de beleggingen van Nederlandse huishoudens zit in participaties van beleggingsfondsen. Nederlandse huishoudens behaalden hierop een rendement van 6,3 miljard euro in het eerste kwartaal. Tegelijkertijd kochten huishoudens netto voor 0,8 miljard euro aan participaties van beleggingsfondsen bij, terwijl in het laatste kwartaal van 2023 juist grote verkopen van participaties plaatsvonden ter waarde van 2,4 miljard euro. Door het rendement en de aankopen nam de omvang van participaties in beleggingsfondsen met 6,8 procent of 7,1 miljard toe naar 111,8 miljard euro. Onderliggend was de toename bij beleggingsfondsen voor een groot deel het gevolg van stijgende beurskoersen op de aandelenmarkt. Zo nam de waarde van aandelenfondsen toe met 10,9 procent toe tot 62,1 miljard euro aan het eind van het eerste kwartaal van 2024. Daarnaast behaalden huishoudens op hun directe posities in beursgenoteerde aandelen een rendement van 4,7 miljard euro en deden zij voor 0,3 miljard euro netto-aankopen. De waarde van het aandelenbezit nam daardoor met 8,8 procent toe en bedroeg 61,7 miljard euro aan het eind van het eerste kwartaal, bijna gelijk aan het record van eind 2021 van destijds 62,2 miljard euro, aldus DNB dinsdag. Gedreven door aankopen van geldmarktpapier en obligaties nam de waarde van het aangehouden schuldpapier in de beleggingsportefeuilles van Nederlandse huishoudens ook sterk toe. In het eerste kwartaal van 2024 bedroegen deze posities 6,6 miljard euro, het hoogste sinds oktober 2016. De waarde van het obligatiebezit van huishoudens zit al een tijd in de lift. Het totale effectenbezit van Nederlandse huishoudens bestaat uit beursgenoteerde aandelen, beleggingsfondsen en schuldpapier voor in totaal 180,1 miljard euro in het eerste kwartaal van 2024. DNB wees er dinsdag op dat ze veel meer spaargeld op spaarrekeningen hebben bij Nederlandse banken, 467,8 miljard euro, dan beleggingen. Ook staat er nog 113,0 miljard euro op betaalrekeningen bij Nederlandse banken. Huishoudens hebben daarnaast nog omvangrijke vermogens bij pensioenfondsen en verzekeraars, in eigen ondernemingen en in de huizenmarkt, die buiten het directe effectenbezit vallen. Volgens cijfers van het CBS telt Nederland 8,3 miljoen particuliere huishoudens, waarvan volgens onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten ongeveer een kwart huishoudens beleggen, ofwel 1,9 miljoen. info@abmfn.nl

