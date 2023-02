Verwacht niet te veel van de beursdag, maar er is wel B&S in de bocht

De carnavalsvierders kunnen rustig uitkateren, de AEX indicatie is zo vlak als ons kikkerlandje.

Europese futures lopen wel rond 0,3% op

De Amerikaanse doen niks en Wall Street is vandaag dicht vanwege President's Day

In Azië liggen alle Chinese markten (Shanghai, Shenzhen, Hong Kong en Taiwan) goed en doen Alibaba -3,0% en Tencent +1,1%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat 0,7% op precies 20,0 rond

De dollar doet nu ook niks op 1,0689

Goud stijgt 0,2%, olie doet 0,7% hoger en crypto houdt even het kruit droog

De rentes ontwaken met een basispuntje minder, nadat die verrassend (?) vrijdag met aandelen mee daalden.



Eerst dit, want er is een zeer verrassende wending bij B&S Group. Het nieuws is niet zozeer dat de jaarcijfers worden uitgesteld, maar dat de board op stapt!

Vandaag is er verder niks te te doen op de beurzen. Geen richting is er uit Wall Street en wij doen het zonder cijfers. Verderop in de week mag u Q4's of jaarcijfers verwachten van Besi, IMCD, Wolters Kluwer, Aalberts, AMG, ASR, Fugro, Galapagos en SBM Offshore. In het buitenland zijn dat Wal-Mart, Alibaba en Nvidia.

Dank voor de vooruitblik, Niels Koerts keek gisteren al uitvoerig naar Besi, AMG, ASR, Aalberts, SBM Offshore en Galapagos. Voornaamste macro-agendapunt is morgen de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices.



Voor dag en dauw was er vandaag wel al ons consumentenvertrouwen over februari. Dat trekt wat bij van 49 tot een nog altijd armzalige -44. Dit plaatje maak ik eens zo lang mogelijk en merk op dat wij Nederlanders geboren zeurders en klagers zijn? En ik kan het natuurlijk niet laten de AEX (paars) er ook in te fietsen.



Zo'n grafiek van AEX en onze tienjaarsrente is wellicht wat relevanter en het valt op dat die twee al ruim een maand per saldo met elkaar oplopen. Het is te vroeg voor conclusies.



Gelukkig dalen de inflatieverwachtingen wel weer iets, daar komt even geen druk op de rentes vandaan? Niettemin zijn ook deze scores nog veel te hoog voor Fed en ECB, hun mandaat is 2%.



Lichtpuntje is in ieder geval dat onze gas future TTF weer onder €50 staat. Dat was in 2020 echter nog €3 à €5. Bij blijvend dure energie moeten er consequenties voor industrie en consumenten zijn.



Ook nog te vroeg voor conclusies, maar misschien toch een lichtpuntje: nu het grote AEX indexgewicht al door is met jaarcijfers, draaien de omzet-en winstverwachtingen voorzichtig. Of is dit gewoon puur een oplopend dollar effect?



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met opdrachten voor Fugro en Heijmans.

08:02 AEX start handelsweek vermoedelijk licht hoger

07:51 B&S stelt jaarcijfers uit

07:50 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Alfen

07:34 Heijmans aan de slag met versterking Lauwersmeerdijk

07:30 Fugro krijgt Amerikaanse offshore opdracht

06:58 Nederlander minder pessimistisch

06:54 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:46 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:46 Beursagenda: macro-economisch

06:45 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

19 feb Uitgelicht: Randstad over de cycluspiek heen

19 feb Uitgelicht: week in beeld

19 feb Opnieuw drukke cijferweek in verschiet

En dan nog even dit

Voor wie uit carnaval ontwaakt, hoe zat het ook weer?

Wall Street stocks ended mixed, weighed down by Microsoft and Nvidia, as investors worried that inflation and a strong U.S. economy could put the Federal Reserve on pace for more interest rate hikes. Read more: https://t.co/kFGY0Z0x9B $MSFT $NVDA pic.twitter.com/W5Hh5seoRe — Reuters Business (@ReutersBiz) February 18, 2023

Statistiek:

Van de 9 keer dat de Fed de rente verhoogde in de afgelopen 50 jaar kwam er 7x een recessie en 2x niet.

En besef alleen begin jaren 80 verhoogde de Fed zoveel als nu. pic.twitter.com/57XSzMAVFU — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 20, 2023

En bedrijven krijgen de schuld van de inflatie:

The euro area’s central banks will disclose their first significant losses from a decade of money printing in the coming weeks, heralding a new era of scrutiny and the prospect of taxpayer bailouts https://t.co/SHNZAbJ4Mj — Bloomberg Markets (@markets) February 20, 2023

Het oude continent:

As unhinged as the artificial-intelligence arms race seems, it's another reminder of how far behind Europe lags in tech, writes @LionelRALaurent https://t.co/5MkSfdxTSg via @opinion — Bloomberg Markets (@markets) February 20, 2023

Toe maar!

Facebook parent company Meta is launching a subscription service that will include a handful of additional perks and features, including account verification badges for those who pay https://t.co/p7qBDVuU8v — Bloomberg Markets (@markets) February 20, 2023

Helaas, deze week een jaar geleden:

Ahead of the grim anniversary of Russia's invasion of Ukraine, the world, and the markets, are in a very different place from last February https://t.co/Dgb2FFrZEc pic.twitter.com/5SePFj3aTi — Reuters Business (@ReutersBiz) February 18, 2023

En de VS nu ook in hypersonische wapens:

Lockheed Martin gets U.S. Navy contract worth up to $2 bln https://t.co/HVFmfY3v4R pic.twitter.com/XpIzFQerYB — Reuters Business (@ReutersBiz) February 18, 2023

Fijne wereld, helaas...

North Korea fired a barrage of suspected ballistic missiles over three days and issued a warning to the US over joint military exercises.@BloombergTV reports on the latest: https://t.co/KpHc0LeV2J pic.twitter.com/m23Ebtu1eD — Bloomberg Markets (@markets) February 20, 2023

Veel plezier en succes vandaag.