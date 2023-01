Nu de koersen nog, maar er gaan heel veel namen rond op opening

Niet alleen die voor de AEX, maar alle indicaties zijn momenteel om en nabij -0,1%.

We doen het vandaag met veel macro's - BBP China is onder meer door - de zakenbanken op Wall Street hebben cijfers en bij ons staat Pharming genoteerd. Het beeld nu:

In Azië staat China lager (Hang Seng -1,3%) en de Nikkei 225 plust dat cijfer. Korea en Taiwan dalen met een nul voor de komma. Verder:

Tencent -0,8%

Alibaba +3,4% (zie tweets onderaan)

TSMC -0,4%

Samsung -0,2%

De dollar doet vlak op 1,0820

Goud levert een halfje in, olie staat +0,4% (WTI) en -0,2% (Brent) en crypto miezert nipt in het rood

De rentes staan wel alweer te springen - zie vooral de VS - en gelet op de al meer dan een jaar durende trend, lijkt dit vandaag weinig upside voor aandelen op te leveren. Als het zo blijft.



Het cijfer van de dag is al door en het Chinese BBP-cijfer 2022 is beter dan de consensus.



Er zijn meer Chinese data en de BBP-groei over december is +3,0%, staat er op CNBC. Met andere woorden, de conjunctuur trekt aan na alle lockdowns. Uiteraard is er de discussie over de betrouwbaarheid van Chinese data. Vind er iets van, dit is in ieder geval wat het land meldt.



Vandaag zijn er de eerste voorlopende indicatoren over 2023, vanochtend de Duitse ZEW-vertrouwensindex. Dit is geen hard economisch cijfer, maar wel een aardige duider van conjunctuur en sentiment. Duimen maar dat ze er weer een beetje zin in beginnen te krijgen.



Het is de macro met de mooiste naam, de Empire State Manufacturing Index, ofwel de New York Fed Index. Hoe staat het met het economische momentum in die belangrijke staat? Dat is natuurlijk de hamvraag deze winter: hoe ver reikt de recessie en - zie mijn stuk van vanochtend - hoe ver dalen de bedrijfswinsten?

Let wel, ondanks dat dit beide belangrijke, voorlopende indicatoren zijn, zetten ze nooit de koersen echt in beweging.



Grappig? Intussen begint de jaargrafiek van de AEX al zwaaiwaartseriger te ogen. Die van onze (tienjaars) rente nog niet. Vinger opsteken van wie deze twee lijntjes dit jaar stuivertje mogen wisselen :-)



Nog één ding, Pharming gaat als een raket, nadat Nico Inberg van De Aandeelhouder het aandeel vorige woensdag in het Lynx Beleggersdebat als zijn kandidaat voor 2023 gaf. Dat mogen we wel stellen toch? De analisten prijzen mogelijke witte rook van de FDA voor leniolisib nog niet in, zoveel is duidelijk.



Nogmaals, in principe is er de kans op een koersklapper bij een Ja. Bij een Nee zit u met een peperdure biofarma zonder grote omzet- en winstgroei. Onze analist Martin Crum oordeelt zo.



Nog even een blik op bitcoin dit jaar, waar de rust nu even is weergekeerd. Het beweegt in schuifjes. Heel apart dit. Feest voor traders, vermoed ik.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:20 KPN draagt nieuwe commissaris voor

08:10 AEX vermoedelijk licht lager van start

08:07 Verdere daling Duitse inflatie bevestigd

07:49 Jefferies halveert koersdoel Tesla

07:29 Arcadis aan de slag met infraproject in Los Angeles

07:20 Berenberg verlaagt koersdoel OCI

07:05 Europese beurzen openen waarschijnlijk lager

07:03 Chinese economie met 3% gegroeid in 2022

06:57 Meevallende daling Chinese detailhandelsverkopen

06:55 Productiestijging Chinese industrie valt mee

06:50 Nederlandse export groeit minder hard

06:48 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:48 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

16 jan Chinees Didi mag weer klanten registreren

16 jan Europese beurzen sluiten hoger

16 jan Euronext gaat clearing derivaten zelf doen

Analistenadvies:

OCI: naar €38 van €47 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:



De agenda met de stemming bij Aegon of de halve business bij ASR over de schutting gaat, hoeveel hebben GS en MS nu weer verdiend en het definitieve Duitse inflatiecijfer. Dat wijkt zelden af van de consensus.

04:00 Industriële productie - December (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - December (Chi)

04:00 Economische groei - Vierde kwartaal (Chi)

06:30 Internationale handel - November (NL)

08:00 Inflatie - December def. (Dld)

08:00 Werkloosheid - November (VK)

11:00 ZEW economisch sentiment - Januari (Dld)

13:00 Goldman Sachs - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers vierde kwartaal (VS)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:00 Aegon - Bava

14:30 Empire State index - Januari (VS)

En dan nog even dit

Zo dus:

On @Breakingviews: China's economy grew 3% in 2022, beating forecasts but way below target. Ending consumption-suppressing policies removes drags on growth. But with fiscal coffers low and inflation rising, Beijing is short on stimulus tools, says @ywchen1 https://t.co/yp8Lkw6St0 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 17, 2023



Ah, vandaar?

Billionaire investor Ryan Cohen has built a stake in China's Alibaba worth hundreds of millions of dollars and is pushing the e-commerce giant to increase and speed up share buybacks. Read more: https://t.co/6KpHXJ9Itn pic.twitter.com/tfBmW70tJZ — Reuters Business (@ReutersBiz) January 17, 2023



Wie durft alweer in bondjes? Naar mijn smaak zijn ze nog te volatiel en is de yield te laag in relatie tot de inflatie. Eerst rust in de tent.

Analysis: Bond traders get their swagger back in rate-obsessed markets https://t.co/TxgchNCHoa pic.twitter.com/d5dOsJfo1z — Reuters Business (@ReutersBiz) January 17, 2023



Fysieke winkels zijn nog niet dood:

WATCH: Britain’s Marks & Spencer plans to spend $587 million to open new stores during the year 2023-24 https://t.co/4GOMEiaBg5 pic.twitter.com/G5unySyAO7 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 17, 2023



Die hebben we ook nog, inderdaad:

EXCLUSIVE: Evergrande, the developer at the heart of China's property crisis, has been discussing a restructuring proposal with creditors that includes two options for extending payment deadlines on unsecured offshore debt https://t.co/3InKJSGr90 — Bloomberg Markets (@markets) January 17, 2023



Goh, wat zou dat nou betekenen?

What the first population decline in six decades means for the future of China via @BloombergTV



Follow our live blog for the latest: https://t.co/PQwBBVJ4ZA pic.twitter.com/IVNOKwYo0Z — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 17, 2023



Eén ding: vreet meer energie dan crypto.

Microsoft said it is widening access to ChatGPT, a hugely popular software from OpenAI https://t.co/YMkApIZ1Vv pic.twitter.com/HH41tN3DNu — Reuters Business (@ReutersBiz) January 17, 2023



Haha, hoe groggy kijkt u uit uw ogen?

The eyes may be the window to the soul, but scientists are betting they also provide insight into whether stocks are headed higher, writes @parmy https://t.co/m3lOJgU6Yx via @opinion — Bloomberg Markets (@markets) January 17, 2023



Veel plezier en succes vandaag.