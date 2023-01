Waar blijft de winstrecessie?

Wordt 2023 het jaar van de winstrecessie... die niet kwam? Het is maar een scenario, maar wel een dat u misschien nog nergens hebt gezien, gehoord of gelezen. Het komende jaarcijferseizoen worden we wellicht wijzer van de outlooks van bedrijven.

Het is natuurlijk de meest simpele logica die er is op de beurs: recessie is minder winst voor bedrijven en gouden tijden betekenen uiteraard meer. En de beurs loopt daar dan weer op vooruit. Zo gaat het al sinds mensenheugenis.

En dalen deden de koersen in 2022, vooral bij cyclicals en groeibedrijven. De hogere rentes, waardoor we met z'n met allen lagere multiples voor toekomstige winsten willen betalen, deden de rest. Momenteel zitten we in een milde recessie, als we data (vooral inkoopmanagersindices) en de (inter)nationale instituties mogen geloven.

Wat dacht u van de verzamelde analisten? Die prijzen op hun beurt ook nog altijd geen echte winstrecessie in. Of het nou voor de AEX is:



De S&P 500:



Of zelfs de Nasdaq 100.



Hetzelfde geldt voor Euro Stoxx 50 en MSCI World Index en dan hebt u de bulk van de wereldwijde marktkapitalisatie wel te pakken. De winstdalingspercentages houden van top tot bodem wel op met een procent of tien. Dat is is niets vergeleken bij eerdere recessies, toen -40% tot wel -70% mogelijk bleek.

Zie de vroegcyclische chippers TSMC en Samsung. Die meldden al dat Q4 2022 niks was, dat Q1 2023 niks wordt, maar zien voor volgend jaar al weer veel moois. De koersen stegen zelfs. Aan andere vroegcyclische bedrijven als Signify en Randstad ziet u dat winstwaarschuwingen van henzelf en peers amper effect hebben.

Dit zijn zwaluwen, maar het kunnen gunstige voortekenen zijn dat ons een echte winstrecessie bespaard gaat blijven. De koersen duiden daar wellicht ook op. De grote indices liggen op ramkoers met hun neergaande trends of bear markets. Eén ding: stel dat, dan wil het nog niet zeggen dat de koersen naar nieuwe all-time highs zoeven.

Iets met waarderingen en rentes; de markt is nu fundamenteel anders dan in het grote gratisgeldjubeljaar 2020. De meest risicovolle assets als niet-winstgevende tech en misschien wel crypto hebben - op papier - duurder geld als grote Angstgegner. En dDan kan er altijd nog iets gebeuren in de wereld waardoor alles weer anders is.

Eén ding is voorlopig zeker, de winstrecessie laat nog altijd op zich wachten en is in ieder geval héél laat. Van uitstel komt afstel, zei oma vroeger altijd. Hopelijk heeft ze gelijk, toch?