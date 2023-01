Zwaargewichten zijn technisch op orde

Het technisch beeld van de Europese beurzen is de afgelopen week weer verder opgeklaard. Belangrijke weerstanden worden doorbroken en veel technische plaatjes wijzen op een grotere stijging in de komende periode.

Ook de AEX index heeft mooie technische verbeteringen laten zien en is door de weerstand rond 743 punten gebroken. Hiermee is het langetermijn beeld flink opgeklaard.

Om de stijging voort te kunnen zetten, zal de index hulp moeten krijgen van de zwaargewichten binnen de index. Nog altijd zijn ASML, Shell en Unilever de aandelen met de grootste marktkapitalisatie binnen de AEX en zij zullen de stijging verder moeten ondersteunen.

Ik bekijk vandaag de technische plaatjes van deze zwaargewichten en beoordeel of zij de komende tijd kunnen bijdragen aan een groter herstel van de AEX.

ASML is uitgebroken

ASML heeft een matig jaar achter de rug, maar lijkt de weg omhoog weer te hebben gevonden. De periode van dalende koersen is afgebroken en de eerste signalen van een opgaande trend worden zichtbaar.

De langetermijn dalende trend werd begin november afgebroken en de eerste hogere koerstop werd snel daarna gevormd. Ook keerde de koers terug boven het 200-daags gemiddelde, wat de verbeteringen heeft bevestigd. De hogere koersbodem die de afgelopen weken is gevormd, duidt daarnaast op een aantrekkende vraag.

De doorbraak boven de weerstand rond €580 heeft nu ruimte vrijgemaakt voor een stijging richting het oude all-time high rond €777. ASML kan de AEX voorlopig dus helpen om verder op te lopen.





Shell kan stijgende trend hervatten

Shell ligt er technisch nog altijd prima bij, al lijkt de echte overtuiging momenteel te ontbreken. Het aandeel beweegt in een stijgende trend sinds eind 2020, maar toppen en bodems lopen de laatste maanden steeds verder in elkaar over. Dit signaleert dat koopkrachtige vraag momenteel ontbreekt.

Zolang de stijgende fase intact is, blijft het beeld echter positief. Een doorbraak boven de laatste toppen zal de stijgende fase een nieuwe impuls kunnen geven richting de oude toppen rond €31,50.

De 200-dagenlijn is nog opwaarts gericht en lijkt de koers nu ook op te vangen. Vanaf dit niveau zou de koers weer omhoog kunnen draaien.

Unilever wacht op nieuwe impulsen

Ook Unilever laat de laatste tijd geen overtuigende stijging zien, maar ligt er technisch bezien helemaal niet verkeerd bij. Het lijkt erop dat het aandeel een adempauze heeft ingelast binnen de stijgende fase. Het fonds zou deze binnenkort weer kunnen oppakken.

Een nieuwe hogere koersbodem zal het positieve plaatje nogmaals bevestigen en ruimte vrijmaken voor een stijging richting de oude toppen rond €53,66.

De koers beweegt netjes boven het 200-daags gemiddelde dat opwaarts is gedraaid. Dit ondersteunt het positieve technische beeld. Het lijkt daarom slechts een kwestie van tijd voordat de stijgende fase weer wordt hervat.

