Langetermijnschade bij crypto's beperkt

Niet alleen op de aandelenbeurzen zien we de laatste maand wat twijfel, ook de cryptomarkt heeft even gas teruggenomen en in veel gevallen zelfs een stevige stap terug gedaan. Het langetermijn technisch beeld van de brede cryptomarkt blijft echter positief en ik verwacht dat we binnenkort weer nieuwe hoogtepunten kunnen gaan zien.

Bitcoin heeft medio maart een hoogtepunt gevormd op ruim $73.000 en is daarna gaan corrigeren. In eerste instantie was er sprake van een zijwaarts koersverloop, maar recent leek de koers toch wat verder onder druk komen te staan. Dit bleek vooralsnog slechts een tijdelijk dip.

De verwachtingen van de bitcoin-halving van eind april waren groot, de koers steeg immers na de vorige halvingen overtuigend door. Vooralsnog heeft deze halving cryptobeleggers dus enigszins teleurgesteld. Toch zie ik op de langere termijn voldoende technische signalen om hogere koersen te mogen verwachten.

Bitcoin: gezonde technische correctie

Het langetermijn technisch beeld van bitcoin oogt nog altijd prima. Ondanks de aarzeling van de laatste weken is de stijgende faae nog intact en kunnen we spreken van een 'gezonde technische correctie'.

Bitcoin lijkt nu te worden opgevangen aan de onderzijde van de stijgende trend waarna de blik dus weer omhoog kan worden gericht. De recente toppen vormen hierbij de eerste horde, maar uiteindelijk sluit een een stijging richting nieuwe hoogtepunten zeker niet uit.

Pas na een neerwaartse doorbraak door de oplopende steunlijn zal het beeld verder verzwakken en mag een grotere correctie worden verwacht.

Op korte termijn is goed te zien hoe de zijwaartse consolidatie even leek over te gaan in een grotere correctie. De daling onder de recente bodems werd echter snel ongedaan gemaakt, waarna inmiddels ook de dalende toppenlijn is doorbroken.

Na de valse neerwaartse uitbraak is ook de correctieve fase snel afgebroken en kan de koers verder oplopen binnen de neutrale fase. De weerstand wacht in de zone van de oude toppen rond $73.000.

Ethereum: overtuigende stijgende trend

Ook bij ether, de cryptovaluta van het Ethereum-netwerk, oogt het langetermijn technisch beeld nog altijd sterk. Hoewel ether haar oude hoogtepunten nog niet heeft bereikt, is er wel sprake van een overtuigende stijgende trend.

Hogere toppen en bodems wijzen op aanhoudende vraag. De afgelopen weken heeft de koers het even rustig aan gedaan, maar heeft de stijgende bodemlijn voor steun gezorgd. Vanaf dit niveau kan de koers weer opveren.

De vorming van een nieuwe hogere koersbodem zal het positieve plaatje nogmaals bevestigen. Ether kan dan verder oplopen richting de oude all-time high van $4.951.

Het technsich plaatje van de laatste maanden is duidelijk wat correctiever van aard. Lagere toppen en bodems wijzen op kortetermijn verkoopdruk. Nu de koers echter een dubbele bodem weet te vormen, lijkt de verkoopdruk wat op te drogen.

Het beeld klaart verder op wanneer de correctieve fase wordt verlaten. Een uitbraak uit het dalende trendkanaal, zal ruimte vrijmaken voor een stijging richting hogere koersniveaus.