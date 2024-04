Technische analyse: stijgende trends intact

Het cijferseizoen is afgelopen week goed losgebarsten met de cijfers van meerdere grote techbedrijven. Inmiddels hebben vier van de 'Magnificent Seven' hun resultaten gepubliceerd en deze werden gemengd ontvangen.

Dit beeld zien we ook terug op de Nederlandse markt, waar goede en slechte cijfers elkaar afwisselen. Per saldo blijft het technisch beeld van de Nederlandse beurs redelijk op orde, want na de korte daling van medio april is alweer een groot deel van de correctie ongedaan gemaakt.

Het beeld bij de Europese beurzen is ook nog prima: in veel gevallen is er slechts sprake van een adempauze na de sterke stijging van de voorgaande maanden. Ik bespreek zo dadelijk het technisch plaatje van het Europese beursgemiddelde, de Euro Stoxx 50-index.

Wereldwijd leek de correctie wel wat grotere vormen aan te nemen, maar inmiddels is bij veel indices een belangrijk vangnet bereikt. Dit zien we ook duidelijk terug bij de MSCI World-index, die ik verderop bekijk. Ik begin met een technische blik op de Nederlandse beurs.

Adempauze bij AEX-index

Het sentiment op de beurs in Amsterdam blijft positief. De recente correctie van de Nederlandse beurs vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Het patroon van hogere toppen en bodems is nog intact, wat aangeeft dat er sprake blijft van koopkrachtige vraag naar Nederlandse aandelen. Zolang de AEX boven de steunzone van de oude top uit 2021 weet te blijven, handhaven we onze positieve visie op de index.

Pas na een terugval onder 829 punten, waar de AEX dan ook de 200-dagenlijn tegen kan komen, zal het beeld wat verzwakken. Voorlopig blijft het vizier per saldo opwaarts gericht en houden we vast aan ons eerste koersdoel van 900 punten.

Sterk plaatje voor Euro Stoxx 50-index

Het Europese beursgemiddelde neemt een tijdelijke adempauze binnen de sterk stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

De Euro Stoxx 50 komt even op adem na een periode van sterk oplopende koersen, waarbij de index hard weggelopen is van de oude hoogtepunten uit 2021. De fors hogere koerstop die onlangs is gevormd, wijst op gretigheid onder beleggers die de boot niet willen missen.

De Euro Stoxx 50-index kan haar weg omhoog vervolgen richting het all-time high uit 2000 rond 5.522 punten.

Gezonde correctie bij de MSCI World-index

De correctie bij de wereldwijde MSCI World-index is de afgelopen weken stevig geweest, maar heeft nog niet geleid tot echte technische schade. De index is na de vorming van een hogere koerstop teruggevallen tot aan de oude hoogtepunten van 2021 en 2022, die nu dienst doen als nieuwe steun.

Vooralsnog is er sprake van een gezonde pullback naar het voormalige uitbraakniveau, vanaf waar er een nieuwe stijgende trend kan worden gestart. De vorming van een nieuwe hogere bodem boven dit niveau zal de eerdere verbeteringen bevestigen.

Om het positieve plaatje intact te laten, dient de steunzone rond 3.250 punten stand te houden. Hieronder zal het technisch plaatje wat verzwakken. We hanteren een langetermijnkoersdoel op 4.000 punten.