Leiden chippers de eindsprint in?

Niet de brede techsector, noch Amerikaanse halfgeleiders, maar onze eigen Nederlandse chippers stelen de show. De chipmachinebouwers zouden de beurs uit het slop kunnen trekken.

Ik had begin oktober al aangegeven dat onze chipsector bezig was de bodem aan te stampen, en sindsdien doet het Nederlandse chips-trio het stukken beter dan de rest van de beurs. Dit komt mede tot uiting in een consistente outperformance.

Verschillen in performance

Ik zet wat koersontwikkelingen op een rij:

Sinds de intraday-bodem rond 611,74 punten medio oktober is de AEX ruim 19,5% gestegen.

De Nederlandse beurs-barometer werd sinds begin oktober ruimschoots verslagen door de nationale chippers.

ASML wist sinds de oktoberbodem rond €375 ruim 56% te herstellen

Zelfs ASMI perste er, ondanks het stroeve koersverloop, sinds de bodem van oktober rond €212 zo'n 31% uit.

Besi spande de kroon, door er sinds de oktoberbodem rond €38,45 bijna 60% bij te sprokkelen.

Dit blog gaat over Nederlandse chippers en niet over de brede techsector; die heeft mijn collega Wouter Slot al besproken.

Deze keer heb ik ter vergelijking uiteraard wel naar de performance van enkele grote Amerikaanse jongens gekeken.

Amazon.com wist de voeten niet droog te houden met een verlies van ruim 7% sinds medio oktober.

Apple won sinds de oktoberbodem rond $134 nog geen 10%. En eBay liep vanaf de bodem medio oktober rond 36 21% op.

Texas Instruments, toch actief in de goede sector, steeg sinds oktober een kleine 18%.

De Nasdaq 100-index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, is vanaf de oktoberbodem rond 10.500 punten zo’n 12,5% opgelopen.

Eindsprint van 2022

Kortom, Nederlandse chippers hebben prima kaarten in de hand. Vanuit technisch perspectief zouden deze de Nederlandse beurs op gang kunnen helpen richting de eindsprint van 2022.

Daarom vandaag zowel de korte- als de langetermijnplaatjes van ASML.

Korte termijn: ASML zet de opwaartse trend voort

ASML lijkt na een consolidatie de uptrend te hervatten. Indien de laatste top definitief wordt gebroken, kom er ruimte voor verdere koersstijging richting weerstand €642 (top van 29 maart). We zijn positief zolang steun €558,10 (bodem van 29 november) weet stand te houden.

De relatieve sterktelijn (blauwe lijn) is omhoog gericht, wat een sterkere prestatie van ASML ten opzichte van de rest van de markt signaleert.

De moneyflow, die van de beursomzetten wordt afgeleid, is opwaarts gericht, wat duidt op instroom van vers kapitaal. De moneyflow wordt door de doorlopende zwarte lijn weergegeven in het onderste deel van de grafiek.

Lange termijn: ASML zet weerstand onder druk

ASML is verbeterd nadat de dalende trend is gebroken. De uitbraak boven de weerstand €580,50 (gevormd op 5 augustus) is nog te nipt om geldig te zijn. Na een overtuigende en blijvende uitbraak boven deze horde wordt het all-time high rond €777,50 echter het volgende opwaartse koersdoel.

Het technische beeld klaart pas verder op indien wordt gebroken. We verwachten een consoliderend koersverloop. De steun ligt rond €375,75 (bodem van 14 oktober).

Het 200-daags voortschrijdend gemiddelde van ASML (rode lijn) draait opwaarts. Dit duidt op een verbetering in de technische conditie. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) verbetert licht en suggereert dat ASML niet langer achterblijft bij de rest van de markt.