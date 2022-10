Halfgeleiders stampen de bodem aan

Technisch zien we in de halfgeleidersector voorzichtige signalen van bodemvorming. Maar de definitieve draai is nog niet gemaakt.

De koersen van Nederlandse halfgeleideraandelen klimmen uit het dal. Er is sprake van bodemvorming en stabilisatie, maar we zien nog geen signalen die aangeven dat de kou definitief uit de lucht is.

Ook in de Verenigde Staten hebben de financiële markten onze vaderlandse chippers op de radar staan. Zo is Goldman Sachs begonnen met het volgen van ASM International met als eerste advies een koopaanbeveling met een koersdoel van €365.

Pas op de plaats

Hoewel de koersen van chipfondsen op de lange termijn een pas op de plaats maken, zijn er nog geen signalen die erop duiden dat de koopperiode voor de lange termijn defensieve belegger al is aangebroken.

Maar nu chippers beginnen te stabiliseren, zou de rest van de markt kunnen profiteren en de bodem aanstampen. Chippers zijn nu eenmaal een belangrijke sector. De brede markt kan pas structureel herstellen als eerst halfgeleiders bodemen.

Een probleem is echter dat bij niet één van de Nederlandse halfgeleiders de 200-dagenlijn al is gepasseerd. Ook zijn de korte termijn correctieve fases nog niet verlaten. Bovendien is er nog geen sprake van een consistente outperformance.

Technisch bezien zijn dus eigenlijk dezelfde patronen zichtbaar als bij de Nederlandse hoofdindex, de AEX.

In deze column wil ik ASMI voor de korte en lange termijn beoordelen. Maar ik begin met de AEX-index.

AEX flirt met dalende toppenlijn

Het technische plaatje van de AEX-index kan vanuit twee invalshoeken bekeken worden. Ten eerste is er de zeer sterke steun rond 632,02 punten (zowel de bodem van 23 juni als de top van februari 2020).

Ten tweede geven dalende toppen aan dat er op korte termijn nog verkoopdruk in de markt aanwezig is. We adviseren wel om de steun goed in de gaten te houden. De weerstand ligt rond 703,39 punten (gevormd op 13 september).



Geld verdienen met technische analyse

Wenst u de nieuwe TA-aankopen in uw mail te ontvangen? Word dan lid van de Tostrams-club. Alle portefeuillemutaties en koopsignalen zitten in het Tostrams-abonnement en zijn dus beschikbaar voor abonnees.

Al voor €1 (voor de eerste maand) kunt u kennismaken met de Nederlandmodule van het Tostrams lidmaatschap. Klik op de button hieronder voor een actieabonnement.



Korte termijn: ASMI beweegt neerwaarts in een dalende trend

Zolang ASMI de dalende trend intact laat, zijn we voorzichtig. Lagere toppen en bodems signaleren verkoopdruk. Er ligt steun rond €224,35 (de bodem van 30 september). De weerstand van ASMI vinden we rond €290,70 (top van 13 september).



De trend is neerwaarts gericht en de afstand tot de weerstand is beperkt. Naar onderen is er redelijk veel ruimte voor een koersdaling. De moneyflow (de onderste helft van de grafiek) oogt iets minder negatief. De uitstroom van kapitaal lijkt tot stilstand te komen.







Lange termijn: ASMI geeft eerste hogere bodem

ASMI komt er op de langere termijn wat minder slecht bij te liggen. De in potentie hogere koersbodem die op de grafiek zichtbaar is, geeft aan dat beleggers ASMI weer durven te kopen.

Pas na een doorbraak en slotstand boven de weerstand van €320,90 (gevormd op 5 augustus) kan het verder omhoog. De ondertoon is duidelijk aan het verbeteren. Steun ligt rond €193,72 (de bodem van 8 juli).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van ASMI (rode glooiende lijn) laat echter een dalend verloop zien. Dit signaleert een zwakke technische conditie.

De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe glooiende lijn) suggereert dat ASMI slechter presteert dan de markt.