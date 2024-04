Beursblik: kleine winst verwacht bij Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het eerste kwartaal van 2024 weer winst geboekt, en lijkt op weg om de eigen outlook voor 2024 te halen. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

In het afgelopen kwartaal boekte Philips vermoedelijk een omzet van 4,15 miljard euro, grofweg gelijk aan de 4,17 miljard euro een jaar eerder in de eerste drie maanden van het jaar.

De divisie Diagnosis & Treatment droeg met 2,00 miljard euro flink bij aan de omzet, terwijl Connected Care 1,22 miljard euro bijdroeg volgens de analisten. De omzet bij Personal Health kwam vermoedelijk uit op 798 miljoen euro.

Op een vergelijkbare basis steeg de omzet van Philips afgelopen kwartaal met 2,4 procent volgens de analisten, waarbij Personal Health een groei zal laten zien van 3,8 procent en Diagnosis & Treatment een plus van 2,3 procent. Bij Connected Care wordt een stijging van 2,2 procent verwacht.

De aangepaste EBITA kwam volgens de analisten afgelopen kwartaal uit op 361 miljoen euro tegen 359 miljoen euro een jaar eerder. De bijbehorende marge wordt ingeschat op 8,7 procent. Dat zou iets hoger zijn dan de 8,6 procent van vorig jaar.

Onder de streep restte volgens analisten een winst van 64 miljoen euro. Vorig jaar boekte Philips in het eerste kwartaal nog een verlies van 665 miljoen euro.

Jaarcijfers

Voor heel 2024 voorziet de analistenconsensus een omzet van 18,60 miljard euro, wat neerkomt op een stijging op vergelijkbare basis van 4,0 procent. Philips zelf gaf aan te rekenen op een groei van 3 tot 5 procent.

De aangepaste EBITA komt uit op 2,15 miljard euro met een marge van 11,5 procent, zo voorzien de analisten. Dit was in 2023 1,92 miljard euro met een marge van 10,6 procent.

Philips mikt op een aangepaste EBITA-marge van 11 tot 11,5 procent in 2024.

Onder de streep rest dan vermoedelijk een winst van 659 miljoen euro, tegen een verlies van 463 miljoen in 2023.

De markt zal vooral letten op eventuele nieuwe uitspraken over het slaapapneu-dossier.

Eerder deze maand kon Philips melden dat de Amerikaanse rechter is akkoord gegaan met de deal die Philips sloot met de Amerikaanse Food and Drug Administration

"Nu deze overeenkomst is goedgekeurd […] hebben we een duidelijke routekaart om geleidelijk de activiteiten weer te herstellen en patiënten over de hele wereld te bedienen", zei CEO Roy Jakobs toen in een toelichting.

Recent ontving Philips volgens Jefferies een waarschuwingsbrief van de FDA over de CT-scansystemen die worden gemaakt in een fabriek in China.

De kwaliteit van de CT-scan- en ultrasone beeldsystemen die Philips maakt in Suzhou in China zou zijn aangetast, staat in de brief, omdat ze niet volgens Amerikaanse kwaliteitseisen worden gemaakt, verpakt, opgeslagen of geïnstalleerd. Aanleiding was een inspectie door de FDA in oktober vorig jaar.

De problemen die de FDA benoemt, lijken relatief klein, volgens de analisten van Jefferies, maar een brief als deze is volgens hen nooit triviaal. Het brengt Philips bovendien opnieuw in verband met kwaliteits- en veiligheidsproblemen en dat zal beleggers de wenkbrauwen doen fronsen.

Philips opent de boeken maandag voorbeurs.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999