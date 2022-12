Het gaat nu al over rentebesluiten deze week en de koersen haperen

Ik verwacht nog steeds een mooie stijging over de laatste 3 weken van rond de 20%. We gaan dus het jaar afsluiten rond de 850 punten. Iets minder dan verwacht maar nog steeds een mooi jaar.



Volgend jaar gaan we vervolgens 25% stijgen naar een stand van rond de 1100 punten, en dat is helemaal terecht want volgend jaar wordt een van de beste jaren ooit. EEn grote economische groei en de grootste koopkrachtgroei uit de geschiedenis!!!!



Gemiddelde loonstijging van wel 5 tot 8% per Nederlander bij een inflatie van 1% of als het energieplafond nog beter werkt en de energieprijzen nog meer dalen dan verwacht (en dat lijkt eraan te komen) zelfs een negatieve inflatie v an mischien wel tot 4%.



de economie draait als een tiereller en het geld klotst (dankzij het beleid van het Kabinet Rutte/Kaag en hun team GROTE KLASSE!!!!) tegen de plinten.



Het gaat gewoon goed, de inflatie is dankzij het beleid van centrale banken wereldwijd (Powell, Lagarde GROTE KLASSE!!!!!) vernietigend verslagen, hetgeen de centrale bank haters vreselijk vinden maar helaas, centrale banken hebben wederom de wereld gered, hulde en een diepe buiging voor alle centrale bank beleidsmakers en medewerkers.



We leven in de mooiste tijd ooit en dat moeten we vieren!!!