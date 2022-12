Het gaat nu al over rentebesluiten deze week en de koersen haperen

De AEX indicatie is -0,6%, ofwel de winst van vrijdag is alweer weg.

Er is niet echt een duidelijke reden voor de markten nu in mineur, de networks houden het op recessievrees en zenuwen voor de Fed woensdag. Dat niet alleen, het is de laatste week met een volle agenda dit jaar en alle details leest u onder meer in mijn vooruitblik van gisteren:

Er worden deze week twee kwartjes rente verhoging verwacht van onder meer Fed, ECB en BoE

Er zijn veel voorlopende indicatoren over december, Duitse ZEW-index, New York en Philadelphia Fed Index en eerste schattingen inkoopmanagersindices VS, Duitsland, Frankrijk, Japan, Australië em EU

Inflatiecijfers VS (en Duitsland)

Hoe staat de boel er nu bij?

Europese futures openen allemaal rond -0,5% lager

De Amerikaanse plussen een paar honderdsten

In Azië kleurt alles bescheiden rood, maar Hong Kong gaat weer hard: Hang Seng -2,0%, Hang Seng Tech -3,8% en Tencent -2,5%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sluipt weer verder omhoog, +2,4% op 22,8%

De dollar stijgt 0,2% naar 1,0517

Goud doet -0,4%, olie stijgt 0,1% à 0,3% en crypto daalt een paar tienden. Bitcoin staat net onder $17.000

De rentes houden nog even hun kruit droog na de rally vrijdag. Goh, misschien dacht u ook dat onze rente weer onder 2% ging zakken en dan ineens boem:



Fed, ECB en BoE verhogen deze week alle drie de rente met naar verwachting twee kwartjes. Bloomberg merkt dit hierover op en let dan vooral op het laatste punt. Hier worden ook de huidige, wat onrustige en risico-averse markten aan toegedicht.

Federal Reserve Chair Jerome Powell has history on his side as he and colleagues split with Wall Street over how long interest rates will stay high in 2023.

The central bank looks set on Wednesday to increase its benchmark rate by 50 basis points.

Financial markets agree on the near-term vision, but see a rapid retreat from peak rates later next year in a view that contrasts with Fed officials.

European markets head for lower open as investors look ahead to next Fed meeting https://t.co/NuowSCCXRs — CNBC (@CNBC) December 12, 2022

Het ziet er zo niet naar uit dat de AEX (oranje) veel haast heeft om dit jaar nog in de plus te eindigen, verre van dat. En de rentedaling (paars is onze tienjaars) is even bruusk tot staan gebracht.



Opmerkelijk nieuws is er van HAL. Het is ook het enige nieuws op het Damrak nu. HAL kennen we op de beurs niet van liefdadigheid. FD:

HAL is bereid de kwakkelende scheepsbouwer IHC opnieuw te hulp te schieten. Begin 2020 was de Rotterdamse investeerder al betrokken bij de redding van het concern uit Kinderdijk.

HAL wil nu voor enkele honderden miljoenen het kroonjuweel IQIP van IHC kopen. Met de opbrengst kan de scheepsbouwer schulden aflossen, wat de kans op broodnodige orders zou vergroten.

HAL schiet scheepsbouwer IHC te hulp met overname kroonjuweel https://t.co/lYwzu6NkbG — FD Nieuws (@FD_Nieuws) December 11, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

22:00 Oracle - Cijfers tweede kwartaal (VS)



06:30 Internationale handel - Oktober (NL)

08:00 Handelsbalans - Oktober (VK)

08:00 Industrie productie - Oktober (VK)

En dan nog even dit

Hoe zat het ook alweer?

Wall Street ended lower on Friday after data on U.S. producer prices raised conflicting views, stirring hope of moderating inflation but also raising fears the Federal Reserve will need to keep interest rates higher for longer. Read more https://t.co/IoptKqizHf pic.twitter.com/ATNW4XgPG5 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 10, 2022

Toe maar:

SpaceX launches lunar lander for Japanese venture ispace, which aims to create moon economy https://t.co/52bCH7gaZF — CNBC (@CNBC) December 11, 2022

Saudi-Arabië en de VS, das war einmal?

WATCH: China will work to buy oil and gas in yuan, President Xi Jinping told Gulf Arab leaders at a summit in Riyadh https://t.co/ytH8FcunCh pic.twitter.com/MzBWtTR0f1 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 10, 2022

Intussen in het VK, er zijn ook landelijke stakingen (grootste in veertig jaar) en de landelijke productie is dit jaar 4% gekrompen. En dan ook nog die pingel tegen de Fransen.... Gaat niet goed in het VK:

UK home-sellers cut their asking prices at the quickest pace in four years after soaring interest rates made buyers more hesitant, Rightmove said https://t.co/b7XbqeGJ5G — Bloomberg Markets (@markets) December 12, 2022

Intussen in China:

THREAD: 1) Covid's rapid spread in a reopening China is straining hospitals, sparking confusion and rendering official data meaningless https://t.co/sSXnK27llc — Bloomberg Next China (@next_china) December 12, 2022

Als er iets wild beweegt, is het inderdaad Chinese tech. Wie ook wil, kan uitkijken naa producten op de Hang Seng Tech Index en de Nsdaq China Golden Dragon Index.

Most of the people calling for a China stocks rally in 2023 are also hedging that bet with words like “volatile” or “bumpy.” You've been warned.https://t.co/PPUJnVUXM6 pic.twitter.com/5T7HbO8vx0 — Sofia Horta e Costa (@SofiaHCBBG) December 12, 2022

Hier hebt u ze beide, spanning, sensatie en koerszwiepers:

Is de vega en vegan revolutie een blijvertje of niet?

Fake meat is in trouble. Sales of plant-based burgers are falling, investor largesse is waning and shares of the industry’s poster child, Beyond Meat have slumped https://t.co/xJsPwHtdjs — Bloomberg Markets (@markets) December 12, 2022

Ja, die hadden we ook nog. Tegen Dow Kown, oprichter van Terraform Labs, het moederbedrijf van de gecrashte stablecoin TerraUSD en cryptocurrency Luna, wordt gezocht. Of hij zit op de Bahams's bij SBF achter de kast:

Crypto fugitive Do Kwon’s location is becoming clearer following reports placing him in Serbia https://t.co/yFz2RHJbtF — Bloomberg Markets (@markets) December 12, 2022

Dan dit nog, CNBC:

Only 1% of retail traders plan to sell off their investments in 2023, according to a survey from Finimize, while 65% will continue investing and 29% plan to add to their portfolios

The survey of over 2,000 retail investors across Europe, Asia and the U.S., found that over 80% think the worst of the stock market rout will be over within six months

The majority (72%) of the traders plan to back individual stocks next year, with 64% favoring Big Tech names like Apple, Microsoft, Google and Meta

Retail traders think stocks will bottom in 2023 — and they plan to load up on Big Tech https://t.co/aaaod7JBQw — CNBC (@CNBC) December 11, 2022

Veel plezier en succes vandaag.