Schiphol wint Douche van Koets 2022

Sinterklaas is net een paar dagen weg, maar ik heb nog iets uit te delen: de veertiende Douche van Koets.

Zoals ieder jaar heb ik weer tal van nominaties gekregen van lezers. Het was moeilijk kiezen, maar ik heb er drie reacties uitgepikt.

Lezer 1:

1. De NS

De NS maakt een totale puinhoop van het OV en jaagt mensen nodeloos terug de auto in. Goed voorbeeld van neoliberale mislukking van het paarse kabinet waar zo nodig geprivatiseerd moest worden zodat de prijzen omlaag zouden gaan. Maar het tegendeel gebeurde: in plaats van normaal betaalde ambtenaren werken er nu peperdure managers die geen enkel contact hebben met de werkvloer en ook niets begrijpen van het spoor. Bovendiendoet het bedrijf er alles aan om monopolist te blijven. Minder treinen en dan ook korter maken. Ja hoor, het lijkt haast een Jumbo-reclame.

2. PostNL

Tegenwoordig moet je op Google maps zoeken waar een brievenbus te vinden is en dan heb ik het niet eens over kantoren waar je een pakket of aangetekende brief kan versturen. Meestal in een afgelegen miezerige supermarkt. Intussen wordt elke vijf jaar de postzegel 100% duurder. Inflatie 20% op jaarbasis sinds 1997.

3. De overheid

Omdat de overheid bovenstaande bedrijven faciliteert die jaarlijks flink de prijzen verhogen en evenredig de service uitkleden. En ze dan niet weer nationaliseert. Voeg daar ook gerust de energie- en de zorgsector aan toe.

Lezer 2:

Er wordt te weinig gebouwd en er is een omslag in de markt. Na corona legt nu Poetin een zwarte sluier over de woningmarkt. Iedereen legt de schuld van de malaise elders. De douche moet naar de complexiteit van de woningmarkt. En naar degenen die dat niet doorzien, c.q. willen aanpakken. Dat zijn er dus veel.

Reactie lezer 3:

1. DNB

Domme beslissingen/adviezen op het gebied van pensioenen.

2. Pensioenfondsen

Wanneer zien die nu eens in dat de versnippering moet ophouden?

3. De AFM

Alleen in naam een autoriteit, verder een wassen neus en werkverschaffing.

De top 3 van Koets

Zoals gewoonlijk blijft mijn top 3 beperkt tot Nederland. Er is in 2022 weer veel gebeurd.

Mijn top 3 is:

3. Klaas Knot (DNB)

De heer Knot kan het niet laten en blijft zich bemoeien over de aflossingsvrije hypotheek. Zoals bekend is hij er een groot voorstander van om die af te schaffen. Eerst kwamen de doorstromers aan de beurt om geen aflossingsvrije hypotheek meer af te sluiten. Tegenwoordig krijgen starters een wijze les van dhr. Knot.



Het 'probleem' dat Knot waarneemt lost zichzelf op: bij de huidige hoge hypotheekrente (van 4% - 5%) is aflossingsvrij niet meer aantrekkelijk (daar volgt later nog een column over) omdat het verschil met de annuïteitenhypotheek veel minder groot is dan als de rente laag (1% - 2%) staat.

2: Het kabinet

Ieder jaar denk je dat het niet erger kan. Helaas blijkt telkens van wel. Wat de heren en dames in Den Haag doen is in ieder geval niet het land goed regeren. Zij krijgen het voor elkaar om meer tijd te verdoen met elkaar afkraken en zwart maken dan er gewijd wordt aan het nemen van goede besluiten voor Nederland. Hierdoor is het vertrouwen in het kabinet helemaal weg.

1: Schiphol wint de Douche van Koets

Bijna het hele jaar is Schiphol negatief in het nieuws geweest. Dat is tot op heden nog geen enkele organisatie gelukt. Reizigers die veel geld uitgeven voor een vakantie moeten uren in de rij staan en (bijna) smeken om mee te mogen met een vliegtuig. Het werd zelfs zo erg dat duizenden reizigers niet eens in het vliegtuig belandden en hun vakantie in rook zagen opgaan.

De voorgangers

