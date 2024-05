Jaarvergadering AMG keurt dividendvoorstel goed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhoudersvergadering van AMG heeft woensdag het dividendvoorstel goedgekeurd. Dit maakte AMG na afloop van de vergadering bekend. Dit betekent dat aandeelhouders over 2023 een dividend van 0,60 euro per aandeel tegemoet kunnen zien. In augustus werd al 0,40 euro uitgekeerd, waardoor het slotdividend 0,20 euro bedraagt. Op 10 mei noteert het aandeel AMG ex-dividend. Ook de andere agendapunten van de vergadering werden door de aandeelhouders goedgekeurd. Dat betekent onder meer dat het bestuur wordt uitgebreid van 3 naar 4 leden. Michael Connor werd woensdag benoemd als Chief Corporate Development Officer voor een periode van vier jaar. Verder werd Jackson Dunckel herbenoemd als CFO voor een termijn van vier jaar en Donatella Ceccarelli als commissaris voor een periode van twee jaar. Ook werd Dagmar Bottenbruch benoemd als onafhankelijk commissaris voor vier jaar. Bron: ABM Financial News

