Jaarvergadering Arcadis keurt dividendvoorstel goed

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Arcadis hebben woensdag tijdens de jaarvergadering het dividendvoorstel en een aantel herbenoemingen goedgekeurd. Dit meldde het advies- en ingenieursbureau woensdag na afloop van de bijeenkomst. Aandeelhouders keurden het dividendvoorstel voor 2023 goed, wat betekent dat zij een dividend van 0,85 euro per aandeel ontvangen, wat neerkomt op 34 procent van de operationele winst in 2023. Virginie Duperat-Vergne werd herbenoemd als CFO voor een nieuwe termijn van vier jaar, terwijl Deanna Goodwin voor een termijn van twee jaar werd herbenoemd tot commissaris. Bron: ABM Financial News

