AEX zakt net onder recordstand

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag uiteindelijk met een klein verlies gesloten, waardoor de AEX net onder de recordstand van dinsdag van 900,06 punten eindigde.

De AEX index daalde 0,1 procent tot 899,60 punten, terwijl de AMX een winst van 0,4 procent liet optekenen.

"De AEX noteert nu op een recordstand, rond de 900 punten. Uit onze peiling over mei blijkt dat beleggers mogelijk last hebben van hoogtevrees", zei beleggerstrainer Hans Oudshoorn van Saxo. "Ze menen dat de hoofdindex wat te snel is opgelopen en tonen zich terughoudend."

"Het sentiment rond de AEX werd ook licht negatiever", aldus Oudshoorn. Beleggers rekenen volgens Saxo nog wel op een stijging van de index, maar iets minder sterk dan zij een maand eerder dachten.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek woensdag dat de Nederlandse industrie in maart op jaarbasis 6,0 procent minder heeft geproduceerd. De Duitse industrie zag de productie met 3,3 procent afnemen.

De Riksbank heeft woensdag de rente verlaagd. Dat de Zweedse centrale bank de rente met 25 basispunten verlaagde, verraste niet. De markt rekende op een verlaging in mei of juni. De rente ging van 4,00 naar 3,75 procent.

In de middag kwam uit de VS het nieuws dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 2,6 procent.

De Amerikaanse tienjaarsrente steeg woensdag 3 basispunten tot 4,488 procent, terwijl de tweejaarsrente 2 basispunten hoger noteerde op 4,83 procent. De Duitse bund steeg 4 basispunten tot 2,463 procent.

Olie noteerde woensdag 0,6 procent hoger op 78,91 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

De euro/dollar noteerde op 1,0749. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0753 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0752 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 14 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Ahold Delhaize met een koerswinst van 2,2 procent. Ahold Delhaize boekte in het eerste kwartaal een iets hogere omzet, terwijl de marge ook hoger uitviel dan voorzien. De supermarktketen herhaalde de outlook voor heel 2024. Analist Frederick Wild van zakenbank Jefferies was te spreken over de cijfers en wees vooral op de meevallende prestaties in de VS. Degroof Petercam verhoogde na de cijfers het koersdoel van 31 naar 32 euro.

Kepler Cheuvreux zag geen grote veranderingen bij Ahold en herhaalde het koopadvies in afwachting van de beleggersdagen die de supermarktketen eind van deze maand organiseert.

Heineken kon 2,1 procent beschrijven na meevallende cijfers bij sectorgenoot AB InBev en was daarmee de op één na sterkste stijger onder de hoofdfondsen. In Brussel won InBev 3,9 procent.

Philips beleefde een moeilijke dag en verloor 1,9 procent.

In de AMX won Air France-KLM 4,7 procent, Inpost 3,1 procent en Van Lanschot 2,6 procent. Van Lanschot zat dinsdag ook al in de lift na een koopaanbeveling van analisten van Kepler.

SBM Offshore daalde 0,5 procent, ondanks meevallende cijfers. Het bedrijf boekte een omzetgroei ten opzichte van vorig jaar en handhaafde de outlook voor 2024. ING gaf aan dat alles redelijk conform verwachting was en de cijfers van vanochtend zullen dan ook weinig impact hebben.

AMG steeg 1,0 procent. AMG presteerde beter dan verwacht in het eerste kwartaal en de strategische projecten liggen op schema, zo concludeerde ING woensdagochtend in een rapport na de cijfers. Voor analist Stijn Demeester was er geen aanleiding om het koopadvies aan te passen en hij handhaafde het koersdoel op 30 euro.

OCI bungelde met een verlies van 3,5 procent onderaan. Galapagos daalde 0,8 procent en WDP verloor 1,0 procent.

In de AScX wonnen Ebusco en B&S Group 3,0 en 2,1 procent en daalde Pharming 1,8 procent na cijfers, ondanks een flinke omzetstijging. In gesprek met ABM Financial News liet CEO Sijmen de Vries weten ook veel kansen te zien in leniolisib voor aanvullende indicaties, buiten de zeldzame immuunziekte APDS. De Vries sprak van een "pijplijn in een product, een verborgen juweel".

De rode lantaarn was voor Accsys met een verlies van 2,9 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index vlak op 5.185,82 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood.