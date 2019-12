Winnaar Douche van Koets 2019 bekend

Deze keer is Sinterklaas mij een dagje voor. Ik heb namelijk weer iets uit te delen: de elfde Douche van Koets.

Zoals ieder jaar heb ik weer tal van nominaties gekregen van lezers. Ik bedank iedereen voor zijn of haar reactie. Ik heb er twee reacties uitgepikt.

Reactie 1 lezer IEX:

Wopke Hoekstra (CDA, Financiën) vanwege de spaartax en extra belasten aandelenbezit Rutte : vanwege de stikstofproblematiek en zijn onzichtbaarheid daarin Minister Ollongren: voor het volkshuisvestingsbeleid dat helemaal niks voorstelt

Reactie 2 lezer IEX:

Mario Draghi: vanwege het constant aanhouden van negatieve rente terwijl het eigenlijk niet meer nodig is. Het ECB-beleid begint onderhand wat scheurtjes te vertonen en nu maar afwachten wat er gaat gebeuren nu de ECB-beslissingen in Parijs genomen worden in plaats van in Frankfurt. De Nederlandsche Bank (DNB): vanwege het koppig vasthouden aan de rekenrenteregels terwijl het geld bij de pensioenfondsen ver boven N.A.P. gestegen is (het geld klotst dus niet meer tegen de plinten aan, maar er is een complete zondvloed over de plinten heen ontstaan). De Europese Commissie: vanwege het Shareholders Rights Directive 2 waarbij er nog totaal geen sprake is van dwingend harmoniseren van financiële wetgeving tussen de lidstaten, zodat het voor ons als banken (met name aan de effectenkant) wat makkelijker zou worden om de operationele systemen op orde te brengen en te houden.

Zoals gewoonlijk blijft mijn top 3 beperkt tot Nederland. Er is in 2019 heel veel gebeurd, maar ook deze keer was het niet moeilijk om een top 3 samen te stellen.

3. Taxateurs / makelaars

Natuurlijk zijn er wel degelijk goede makelaars en taxateurs in Nederland. Ik kom helaas niet verder dan een handvol. Het blijft een zeer apart volk dat regels hanteert die zeker niet in het voordeel zijn van de klant. Ik heb er dit jaar maar 1 column over geschreven, maar het hadden er veel meer kunnen zijn.

Nog steeds worden er woningen te koop gezet die niet verkocht kunnen worden met een hypotheek. Nog steeds worden er facturen geïncasseerd van tienduizenden euro’s voor verkoop van een woning (meestal ook nog zonder ontbindende voorwaarden). En ik blijf het zeer vreemd vinden dat er niet wordt opgetreden als er “onderlinge afspraken” worden gemaakt tussen makelaars.

Die verplichten kopers een aankoopmakelaar in de arm te nemen, anders hebben ze geen kans om een woning te bemachtigen. Die vraagt dan een paar duizend euro, terwijl er gewoon handjeklap wordt gedaan.

Ik hoop dat de AFM en DNB in 2020 gaan optreden. Ze roepen het al jaren maar het gebeurt niet. Dat is natuurlijk triest, want dit zijn de organisaties die voor de consument moeten opkomen.

2. Opleidingsinstituten

Ik schrijf vanaf 2003 columns op de IEX. Mijn column over de Wettelijke Regeling en het Goedkeurend Besluit was de eerste van dit jaar: de Kamer noch de Belastingdienst kon vertellen op welke manier een berekening moest worden uitgevoerd. Een half jaar later volgde het verlossende antwoord van staatssecretaris Menno Snel. Eindelijk was er duidelijkheid over het renteaftrekverleden in een bepaalde situatie, en het bleek anders te liggen dan in vrijwel alle cursussen aan hypotheekadviseurs werd onderwezen.

Er waren enkele opleidingsinstituten die deze uitspraak van de Staatssecretaris niet verrassend vonden. Anders gezegd: zij wisten al dat dit van toepassing was/is. Zij hadden hun cursussen dus al aangepast!

Ik hoef u niet te vertellen dat dit laatste niet het geval was. Zeer opvallend is wel dat de cursisten (mijn collega-hypotheekadviseurs) zich niet laten horen. Nergens op de sociale media (LinkedIn of Twitter) lees je dat zij een cursus hebben gevolgd (en betaald!) waarin de regels niet correct zijn weergegeven.

Natuurlijk roepen ze wel om een tool die deze berekeningen kan maken. Onderaan de streep is de klant weer eens de dupe. Die mag een leuk bedrag aan advieskosten betalen, terwijl de adviseur niet eens bepaalde berekeningen in kaart kan brengen.

1. Het kabinet

Het is in de afgelopen tien jaar niet voorgekomen dat er zoveel mensen en zoveel verschillende organisaties hebben gedemonstreerd op het Binnenhof. Economisch gaat het goed volgens de heren en dames in Den Haag. In werkelijkheid zijn heel veel Nederlanders ontevreden.

De klimaat-, stikstof- en PFAS-problemen zullen niet snel opgelost worden. Bovendien gaat dat veel geld kosten. De rekening zal weer terechtkomen bij de bevolking. Onderaan de streep zal iedereen er wel weer op achteruitgaan. Al met al ontvangt het kabinet dit jaar terecht mijn Douche van Koets.

De voorgangers

Dit was het elfde jaar van de Douche van Koets. Dit waren de genomineerden en winnaars (dikgedrukt) in de voorgaande jaren: