Winnaar Douche van Koets 2018 bekend

Deze keer ben ik Sinterklaas voor. Ik heb namelijk iets uit te delen: de tiende Douche van Koets. Zoals ieder jaar heb ik weer tal van nominaties gekregen van lezers.

Ik bedank iedereen voor zijn of haar reactie. Ik heb er drie reacties uitgepikt.

Reactie 1

"1. ING met beloning Ralph Hamers en megaboete voor witwaspraktijken.

2. Commissaris Jeroen van der Veer (verdedigen van salaris verhoging) lijdt aan zelf reflexie.

3. AFM (maakt meer kapot dan je lief is)."

Reactie 2

"1) Rabobank. Ik heb een duidelijk geval van fraude gemeld bij de Rabobank. De bank heeft in eerste instantie een onderzoek toegezegd, maar weigert nu de resultaten daarvan kenbaar te maken. Ik vermoed dat men de fraude onder het vloerkleed wil vegen, omdat het een hogere functionaris betreft. Na er op te hebben aangedrongen dat ik graag meer informatie wilde over het (niet uitgevoerde?) onderzoek, kreeg ik te horen dat men mijn vragen niet wilde beantwoorden en nadere vragen voortaan zou negeren.

2) Kifid. Als je schijnheilige mensen wilt tegen komen, moet je een klacht bij de Kifid indienen. In theorie een onpartijdig orgaan, in de praktijk opzichtig vrijwel altijd partij kiezend voor de bankwereld.

3) Binck. Binck is verplicht inzage te geven in het dossier als een klant daarom verzoekt. Helaas trekt men zich niets van bestaande regels aan en heb je het nakijken."

Reactie 3

"Leuk initiatief elk jaar op IEX.nl. Onderstaand mijn top 3.

1. Consumenten - De ongekende hebzucht die ontstond rond bitcoin en andere cryptomunten (o.a. fear of missing out).

2. Makelaars - Sommige makelaars drijven de prijzen van huizen op slinkse manieren bewust op tot ongekende, onrealistische hoogtes.

3. ING Bank - Witwasschandaal en ongelukkige communicatie rond salarisverhoging topman."

En de douche gaat naar...

3. Staatssecretaris Menno Snel

In mijn column 100% renteaftrek, 50% benadeeld kon u lezen, dat een verkoopwinst tot een box 3 schuld leidt als er een andere woning wordt gekocht met een nieuwe partner. De oplossing is nu dat er een Goedkeurend Besluit is gekomen.

Wie gebruik wil maken van dit besluit moet volgend jaar een vinkje aanstrepen op zijn belastingformulier. Wat de gevolgen zijn van dit aanvinken wordt natuurlijk niet goed uitgelegd. Het Goedkeurend Besluit is niet anders dan het verder beperken van de renteaftrek.

2. Minister-President Rutte

Wat een ongelooflijke soap over de afschaffing van de dividendbelasting. Maanden is dit onderwerp in de media geweest.

Tot het laatst heeft Rutte de afschaffing proberen te verdedigen met loze uitspraken. De dividendbelasting wordt dan wel niet afgeschaft, maar het geld gaat wel naar de (grote) bedrijven toe.

1. ING

De winnaar van 2018 is met een dikke voorsprong ING geworden. Het verdedigen van de salarisverhoging en de witwaspraktijken hebben de mening van het publiek naar beneden bijgesteld, is kort samengevat de teneur van de inzendingen. Zelfs de verantwoordelijke mensen zitten nog netjes op hun plaats.

De voorgangers

Dit was het tiende jaar van de Douche van Koets. Dit waren de genomineerden en winnaars (dikgedrukt) in de voorgaande jaren: