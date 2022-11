Slotcall: De chippers knallen omhoog

Het zijn de chippers die vandaag de AEX (+1,2%) hebben geleid. Vanochtend bleek Morgan Stanley enthousiast te zijn over ASML (+5,2%) en Besi (+8,5%), nadat het de Nederlandse chipbedrijven is gaan volgen.

Over ASMI (+5,2%) is de zakenbank iets minder positief gestemd en dat drukte de koers van de chipper vanochtend. Gedurende de dag is het ASMI toch gelukt mee te varen op het succes van zijn sector- en indexgenoten.

Op macrogebied is er vandaag niet bijster veel gebeurd. Wel sprak ECB-lid Joachim Nagel van de Duitse centrale bank. In ons liveblog gaf Erik Mauritz een korte update: "Nagel sprak op het altijd gezellige Bundesbanksymposium Banking supervision in dialogue. Zoals te verwachten van een Duitse centrale bankier liet hij een haviks geluid horen."

Het komt erop neer dat de ECB doorgaat met renteverhogingen, zelfs als de economie hierdoor verzwakt, want volgens Nagel zijn de macro-economische kosten van achter de curve aan hollen nog veel hoger.

CEO Basic-Fit koopt 150.000 aandelen

De koers van Basic-Fit (+4,6%) zit sinds gisteren weer enigszins in de lift. Trigger is het bericht dat CEO en mede-oprichter Rene Moos afgelopen week 150.000 aandelen heeft gekocht tegen een gemiddelde koers van €22,08. Met deze transactie is een bedrag gemoeid van €3,3 miljoen.

"Hoewel Moos zijn bestaande positie slechts met 1,6% uitbreidt, is de aankoop een blijk van vertrouwen in de sportschoolketen. Het is immers de grootste door een insider van de afgelopen twaalf maanden. Moos geeft hiermee het signaal dat hij het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd acht", licht analist Niels Koerts toe.

"Dit laatste is niet onbelangrijk, omdat Moos beschikt over aanzienlijk meer kennis van de business van Basic-Fit dan de gemiddelde belegger. Na de recente koersimplosie is deze stevige aankoop een welkome meevaller voor beleggers." Of Koerts ook nog altijd zo enthousiast is leest u in zijn analyse van Basic-Fit.

PostNL loopt achter de feiten aan

"De definitieve Q3-cijfers van PostNL (+3,3%) kregen gisteren een verrassend warm onthaal. Opmerkelijk, gezien de weinig florissante cijfers en dito outlook voor de komende kwartalen. De markt zit even tegen - consumenten houden de hand op de knip - terwijl de huidige kosten als gevolg van onder meer de hoge inflatie het bedrijfsresultaat onder druk zetten", schrijft IEX-analist Martin Crum.

"Hoewel het management dit probeert te pareren met onder andere een terughoudend aannamebeleid en het extra focust op werkkapitaalbeheer en investeringen, loopt het concern hier wel achter de feiten aan. De nadruk heeft te lang gelegen op verdere (verwachte) groei en nu die achterblijft wordt het concern midscheeps getroffen door een marktomslag." U leest er alles over in Crums uitgerbeide analyse van PostNL.

Rentes

De tienjaarsrentes leveren een aantal basispunten in. Vanochtend stonden deze zelfde rentes nog enkele basispunten in de plus. Zo stond de Nederlandse tienjaarsrente vanochtend elf basispunten hoger op 2,65%. Op die manier is ook nog eens de directe link met aandelen te leggen. De AEX opende lager en sluit nu juist hoger.

Brede markt

De AEX (+1,2%) presteert vergelijkbaar met de Duitse DAX (+1,3%) en beter dan de Franse CAC 40 (+0,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 24,2 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+1,4%), Dow 30 (+1,6%) en de Nasdaq (+1,7%).

De euro stijgt met 0,7% tot 1,008 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+2,5%) en zilver (+3,8%) stijgen mede door de dalende dollar.

Olie: WTI (-1,3%) en Brent (-0,9%) dalen beide.

Bitcoin (-0,9%) koerst in de min. Dit heeft mogelijk te maken met een handelsplatform FTX. Cryptowebsite The Block schrijft er het volgende over: "Crypto exchange FTX, which is currently fighting a battle with rival Binance, seems to have stopped processing clients' requests for withdrawals, according to on-chain data."

Het Damrak

Hoewel ING zijn koersdoel voor ASML (+5,2%) met €20 verlaagde tot €610, bleef het koopadvies gehandhaafd in aanloop naar ASML's beleggersdag komende vrijdag. Dan staan volgens ING-analist Marc Hesselink de verwachtingen tot en met 2025 centraal. In september 2021 kwam ASML met vooruitzichten tot en met 2025, die volgens ING echter al snel niet meer actueel waren, door de sterker dan verwachte vraag naar DUV. "Sindsdien kondigde ASML een significante capaciteitsuitbreiding voor DUV aan. Samen met een aanhoudende sterke vraag naar EUV denken wij dat dit zal resulteren in een significant hogere omzetverwachting voor 2025", aldus de analist.

Een koersdoelverhoging van Berenberg voor KPN (+0,5%). Het koersdoel dat de zakenbank op de telecommer plakt stijgt van €3 naar €3,20 waarbij het koopadvies van kracht blijft.

Aegon (+1,3%) heeft in het derde kwartaal van 2022 vermoedelijk een negatief resultaat behaald, waarbij opnieuw de niet-operationele resultaten op de winst drukten, net als in de afgelopen kwartalen. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

Bodemonderzoeker Fugro (+5%) verraste eind vorige maand met een beter dan verwachte kwartaalupdate. Zo viel de omzet boven verwachting uit, maar vooral de sterke verbetering van de Ebitda-marge sprong in het oog. Een verder aantrekkend orderboek completeert de overtuigende verbetering van het concern. Lees er meer over in de analyse van Fugro.

Kendrion (-0,8%) heeft in het derde kwartaal van 2022 de omzet en het resultaat zien oplopen, waarbij vooral de nettowinst stevig aantrok. Dit bleek dinsdag voorbeurs uit de cijfers van de specialist in elektromagneten.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

KPN: naar €3,20 van €3 en kopen - Berenberg

Fugro: naar €18 van €13,90 en kopen - ING

ASML: naar €610 van €630 en kopen - ING

Just Eat Takeaway: naar €25,25 van €25 en kopen - UBS

Agenda woensdag 9 november

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Oktober (Chi)

07:00 ABN AMRO - Cijfers derde kwartaal

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers derde kwartaal

07:00 Alfen - Cijfers derde kwartaal

07:00 Inpost - Cijfers derde kwartaal

07:00 Adidas - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Commerzbank - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 E.ON - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:30 Aedifica - Cijfers derde kwartaal

07:30 CTP - Cijfers derde kwartaal

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers derde kwartaal (VS)