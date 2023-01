Slotcall: Lagarde adviseert beleggers hun posities te herzien

Aan het Damrak is vandaag weinig groen te bekennen. Binnen de AEX (-1,8%) werd wat Heineken (+1,4%) gekocht en binnen de AMX (-1,7%) waren het enkel Fugro (+1,6%), ASR (+1,1%) en JDE Peet's (+0,9%) die stegen.

Bloomberg meldde afgelopen week dat de Europese Centrale Bank de rente minder snel zal gaan verhogen. Dat idee werd echter al gauw geremd door bankier Francois Villeroy de Galhau. Hij meent dat het – ondanks de dalende energieprijzen en inflatie – nog te vroeg is om te speculeren over het rentebesluit van de ECB in maart. “We hebben heel duidelijk gesteld dat we per vergadering kijken”, stelde Villeroy de Galhau.

Onze eigen Klaas Knot, voorzitter van De Nederlandsche Bank, deelt die mening en zei zelfs tegen CNBC dat de ECB na de komende monetaire beleidsvergadering niet zal stoppen met de rente te verhogen. "De centrale bank zal niet stoppen na een enkele verhoging met 50 basispunten, dat is zeker", aldus Knot over de komende stappen van de ECB. "De kerninflatie is nog niet de bocht om in de eurozone."

Harde woorden van Lagarde

Daar bleef het niet bij, ook madame Lagarde trok haar mond open. Ze werd gevraagd waarom de ECB er niet in slaagt de markt te overtuigen dat de centrale bank de rente op een hoog tempo zal blijven verhogen. Haar antwoord: "Ik adviseer beleggers hun posities te herzien." Grimmig sfeertje, niet waar?

ECB’s Lagarde, When Asked Why The ECB Is Failing To Convince The Market That It’s Determined To Raise Interest Rates Further At A Fast Pace: “I Would Advise Market Participants To Revise Their Positions” — LiveSquawk (@LiveSquawk) January 19, 2023

Aantal nieuwe steunaanvragen VS daalt harder dan verwacht

Nog even een snelle blik op het macronieuws van vandaag. Allereerst waren daar weer de initial jobless claims. Wat blijkt? Het aantal Amerikanen dat voor het eerst aanspraak doet op een werkloosheidsuitkering daalt harder dan verwacht. Economen gingen er namelijk vanuit het aantal nieuwe aanvragen afgelopen week zou stijgen tot 214.000, maar het aantal dáálde juist tot 190.000. Dat zijn er maar liefst 15.000 minder dan de week ervoor.

Niet alleen bij de initial jobless claims kwamen de verwachtingen niet uit. Het aantal afgegeven bouwvergunningen daalde in december ten opzichte van november met 1,6% naar 1,330 miljoen stuks. De markt ging echter uit van een toename met 0,6% op maandbasis.

Dalende lithiumprijs zet AMG onder druk

De snel dalende lithiumprijs is niet onopgemerkt gebleven in de markt en zet de koers van AMG (-2%) onder druk. Daar staat volgens analist Paul Weeteling echter een aantal positieve ontwikkelingen tegenover. Hij maakt zich dan ook vooralsnog niet veel zorgen. Het hangt er wel vanaf hoe lang de lithiumprijs blijft zakken. Weetelings visie leest u in zijn analyse van AMG.

AMG: lithiumprijs zakt rap weg IEX Premium https://t.co/p4TaZjSKi5 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 19, 2023

Boeing is een tikkende tijdbom

Vliegtuigbouwer Boeing (-1,4%) hengelde in december de grootste order binnen sinds de start van de coronapandemie, maar Niels Koerts kijkt naar de waardering en de schuldratio en ziet een tikkende tijdbom. Zijn beredenering en berekeningen vindt u in de uitgebreide analyse van Boeing.

Boeing is een tikkende tijdbom IEX Premium https://t.co/1Hq9nOeoBp via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 19, 2023

Vragenrondje

Morgen verschijnt weer een IEX BeleggersPodcast als vanouds. Dat betekent dat Arend Jan Kamp en Niels Koerts weer drie kwartier in een microfoon gaan kletsen. Uiteraard bieden zij u daarbij de ruimte om vragen te stellen. Heeft u vragen? Laat die dan hieronder achter in de reacties.

Top 3 stijgers en dalers

De grootste daler van de dag is ook de grootste Nederlandse daler year-to-date. Azerion (-7,5%) staat dit jaar namelijk zo'n 33% lager. Gigantisch veel meer dan welk andere Nederlandse aandeel dan ook. Sif Holding (-2,4%), het op één na slechtste aandeel komt met een min van 6,7% nog niet eens in de buurt van de double digits.

Een beroerde start, zeker gezien de AScX (-1,5%), de index waar Azerion deel van uitmaakt, in diezelfde periode juist ruim 9% is gestegen. Reden is dat een aantal grootaandeelhouders zijn belang wil afbouwen. Helaas voor Azerion staat daar niet zoveel vraag tegenover. Dat maakt dat de koers een duikvlucht heeft genomen.

Rentes

De rentes lopen weer een beetje op. In Nederland komen er vier basispunten bij. Daarmee komt onze tienjaarsrente uit op 2,35%.

Brede markt

De AEX (-1,8%) presteerde vergelijkbaar de Franse CAC 40 (-1,8%) en de Duitse DAX (-1,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 21,4 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-1%), Dow 30 (-0,8%) en de Nasdaq (-1,3%).

De euro stijgt 0,1% en noteert nu 1,080 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,9%) en zilver (+0,5%) vinden hun weg naar boven.

Olie: WTI (+1,2%) en Brent (+1,5%) stijgen.

Bitcoin (+0,5%) stijgt.

Het Damrak

Na de forse winst van gisteren levert Just Eat Takeaway (-4,8%) vandaag weer wat in. Dat de maaltijdbezorger eindelijk een flinke Ebitda-winst noteerde viel in de smaak, maar toch was niet alles positief. Zo heeft Just Eat Takeaway vrij weinig cash in de kluis. Wellicht dat beleggers dat vandaag beseffen. Degenen die nu even niet meer weten of ze moeten kopen, vasthouden of verkopen verwijs ik door naar onze analyse van Just Eat Takeaway.

(-4,8%) vandaag weer wat in. Dat de maaltijdbezorger eindelijk een flinke Ebitda-winst noteerde viel in de smaak, maar toch was niet alles positief. Zo heeft Just Eat Takeaway vrij weinig cash in de kluis. Wellicht dat beleggers dat vandaag beseffen. Degenen die nu even niet meer weten of ze moeten kopen, vasthouden of verkopen verwijs ik door naar onze analyse van Just Eat Takeaway. Ook een min voor Prosus (-1,3%) vandaag, en dat terwijl het een van de favoriete aandelen voor 2023 is van Goldman Sachs. De zakenbank verhoogde vandaag zelfs nog zijn koersdoel van €92,70 naar €98,20. Uiteraard gaat dat koersdoel gepaard met een koopadvies.

(-1,3%) vandaag, en dat terwijl het een van de favoriete aandelen voor 2023 is van Goldman Sachs. De zakenbank verhoogde vandaag zelfs nog zijn koersdoel van €92,70 naar €98,20. Uiteraard gaat dat koersdoel gepaard met een koopadvies. ArcelorMittal (-3,5%) kleurt rood na de cijfers die branchegenoot Alcoa gisteren presenteerde.

(-3,5%) kleurt rood na de cijfers die branchegenoot Alcoa gisteren presenteerde. Credit Suisse vindt ASMI (-5,9%) koopwaardig en verhoogde vandaag zijn koersdoel van €369 naar €378. 'Goed verhaal, lekker kort, doen we niets mee', zullen beleggers gezien de koers vandaag hebben gedacht. Afijn, het is niet altijd een feest zoals gisteren. Toen steeg de chipper nog bijna 10%.

(-5,9%) koopwaardig en verhoogde vandaag zijn koersdoel van €369 naar €378. 'Goed verhaal, lekker kort, doen we niets mee', zullen beleggers gezien de koers vandaag hebben gedacht. Afijn, het is niet altijd een feest zoals gisteren. Toen steeg de chipper nog bijna 10%. Op 16 februari presenteert BAM (-1,7%) de jaarcijfers en ondanks het verbeterde risicoprofiel en de goede uitgangspositie zal het in deze markt moeilijk worden om aan de eigen doelstellingen te voldoen. Op het gebied van verduurzaming en energietransitie is er niettemin veel werk. BAM krijgt de risico's steeds beter onder controle maar er spelen nog enkele dossiers, waar rekening mee moet worden gehouden. Zo deed de Fiod in oktober vorig jaar nog een inval bij BAM International. Lees hier de volledige analyse.

Adviezen:

Aperam: naar €33,60 van €33,40 en houden - JPMorgan Research

ArcelorMittal: naar €24,50 van €23 en houden - JPMorgan Research

Prosus: naar €101,10 van €88 en kopen - JPMorgan Research

JDE Peet's: naar €24,85 van €25,40 en verkopen - Berenberg

ASMI: naar €378 van €369 en kopen - Credit Suisse

ABN Amro: naar €14,80 van €9,75 en houden - ING

Just Eat Takeaway: naar €22 van €23 en kopen - UBS

Heineken: naar €91 van €79 en verhoogd naar houden - RBC

Wolters Kluwer: naar €124,80 van €113 en kopen - Goldman Sachs

UMG: naar €30,20 van €27,10 en kopen - Goldman Sachs

Prosus: naar €98,20 van €92,70 en kopen - Goldman Sachs

Unilever: naar €58,70 van €55,50 en kopen - Berenberg

Agenda vrijdag 20 januari 2023

00:50 Handelsbalans - December (Jap)

06:30 Consumentenvertrouwen - Januari (NL)

06:30 Investeringen - November (NL)

07:30 Beter Bed - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Producentenprijzen - December (Dld)

08:00 Detailhandelsverkopen - December (VK)

08:45 Ondernemersvertrouwen - Januari (Fra)

11:00 Inflatie - December def. (eur)

16:00 Consumentenvertrouwen - Januari vlpg (eur)

16:00 Bestaande woningverkopen - December (VS)