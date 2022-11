Binance koopt cryptobeurs FTX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cryptoplatform Binance koopt concurrent FTX. Dit bevestigden de topmannen van beide bedrijven dinsdag. FTX kampt met een tekort aan liquiditeit en zag zich genoodzaakt aan te kloppen bij de concurrent. "Vanmiddag vroeg FTX om hulp. Er is sprake van een groot liquiditeitstekort. Om onze gebruikers te beschermen, hebben we een niet-bindende intentieverklaring getekend met als doel om heel FTX.com over te nemen", zei CEO Changpeng Zhao van Binance op Twitter. CEO Sam Bankman-Fried van FTX bevestigde de gang van zaken op Twitter. "Het belangrijkste is dat gebruikers beschermd worden", aldus Bankman-Fried. De komende dagen vindt er een boekenonderzoek plaats. Changpeng Zhao spreekt op Twitter van "een uiterst dynamische situatie". Bron: ABM Financial News

