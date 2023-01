Slotcall: Cryptobeleggers zetten Accsys per ongeluk 7% hoger

Een somber dagje op de beurs. De AEX (-0,2%) koerst wat lager, maar grote uitschieters zijn er niet in de Nederlandse hoofdindex. Op het eerste oog lijkt er dan ook niet veel te zijn gebeurd, maar schijn bedriegt.

Werpen we een blik op de AScX (-0,8%), dan zien we namelijk dat Accsys (+7,2%) fors hoger is gesloten, en dat zonder nieuws. Wel lagen de volumes bijna drie keer zo hoog als op een normale dag. De oorzaak is wellicht te vinden in de cryptowereld. Het is namelijk goed mogelijk dat men Accsys verwart met een populaire cryptomunt. Deze cryptomunt, Axie Infinity, deelt dezelfde tickernaam (AXS) en schoot de afgelopen dagen erg hard omhoog.

A stock I watch, Accsys technology (a wood company), has shot up on no news. But it has the same trading code (AXS) as a crypto coin that has shot up 40%in the last 24hrs.https://t.co/kEOji5aOUD



I'm wondering if my wood co is going up on code confusion. — Polemic Paine (@PolemicTMM) January 24, 2023

Het zou niet de eerste keer zijn dat tickernamen door elkaar worden gehaald. Kunt u zich bijvoorbeeld nog herinneren dat Elon Musk twee jaar geleden 'use Signal', doelend op een berichtenapp. In blinde paniek kochten veel van Musks volgers aandelen van het totaal ongerelateerde en kleine bedrijfje Signal Advance. De koers sprong dan ook, onbedoeld, in één dag 438% de lucht in.

Google krijgt het zwaar

Bloomberg wist vandaag te melden dat het Amerikaanse ministerie van Justitie Alphabet (-0,6%), het moederbedrijf van Google, gaat aanklagen. Reden is de dominantie van de zoekmachinereus op de digitale advertentiemarkt. Nu weten we ook dat bij Google het zweet is uitgebroken door het nieuwe ChatGTP, een wellicht allesovertreffende zoekmachine. Wellicht kan ChatGTP de dominantie van Google wat inperken.

Brunel

De jongste inzichten over de ontwikkeling van de wereldwijde economie zijn wat positiever dan eerdere. Dat duidt er onder andere op dat de eurozone een recessie hoogstwaarschijnlijk nipt weet te vermijden. En hoewel een economische groei van slechts 0,1% zeker niet overhoudt, is dit een significante verbetering versus de eerdere projecties van een krimp van 0,5 tot 0,8%.

Zowel traditionele uitzenders als detacheerders als Brunel (+1,8%) hebben uiteraard baat bij economische groei, al spelen meer variabelen een rol. Het volume van de flexbranche zal dit jaar vermoedelijk licht krimpen als gevolg van een afkoelende economie en personeelsschaarste. IEX-analist Martin Crum vertelt u er alles over in zijn analyse van Brunel.

Interview met Alfen-CEO Marco Roeleveld

Collega's Jasperien van Weerdt en Niels Koerts zijn recent langs bij Alfen (+3%) gegaan, om daar te spreken met CEO Marco Roeleveld. Alfen is een ontzettend interessant bedrijf. Sinds de beursgang in 2018 is de koers van het aandeel ruim acht keer over de kop gegaan. Het bedrijf heeft grote ambities om in te spelen op de energietransitie. Hoe houdt Alfen zich staande tegenover de toenemende concurrentie? U leest het in dit uitgebreide interview.

Top 3 stijgers en dalers

Rentes

Niet heel veel commotie op de rentemarkt. Hieronder ziet u de tienjaarsrentes van vandaag.

Brede markt

De AEX (-0,2%) presteerde slechter dan de Franse CAC 40 (+0,2%) en de Duitse DAX (-0,0%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 19,6 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,2%), Dow 30 (-0,1%) en de Nasdaq (-0,2%).

De euro blijft liggen en noteert 1,087 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,3%) en zilver (+0,8%) stijgen.

Olie: WTI (-1,6%) en Brent (-1,7%) dalen.

Bitcoin (-0,3%) levert wat in.

Het Damrak:

Morgen zijn veel ogen gericht op ASML (+0,1%), de zware jongen van de Nederlandse beurs komt dan namelijk met cijfers. De markt gaat ervanuit dat ASML zijn eigen outlook voor afgelopen kwartaal gewoon gehaald heeft.

(+0,1%), de zware jongen van de Nederlandse beurs komt dan namelijk met cijfers. De markt gaat ervanuit dat ASML zijn eigen outlook voor afgelopen kwartaal gewoon gehaald heeft. ABN Amro Oddo heeft zijn koersdoel én advies voor Randstad (-0,9%) verlaagd. Het koersdoel ging van €75 naar €50, waarmee het advies van kopen in één keer naar verkopen ging. Daar mag dan wel bij gezegd worden dat het vorige advies stamt uit februari 2022.

(-0,9%) verlaagd. Het koersdoel ging van €75 naar €50, waarmee het advies van kopen in één keer naar verkopen ging. Daar mag dan wel bij gezegd worden dat het vorige advies stamt uit februari 2022. Op 18 januari kwam Just Eat Takeaway (-4,1%) met een mixed bag aan cijfers, waar beleggers in eerste instantie positief op reageerden. Dit had vooral van doen met het feit dat de maaltijdbezorger eindelijk zwarte cijfers schreef. Sindsdien is de koers echter in verval geraakt, zoals we vaker hebben gezien bij Just Eat Takeaway. Ook vandaag levert de maaltijdbezorger weer een paar procent in, waardoor een aandeel van het bedrijf minder dan €23 waard is.

(-4,1%) met een mixed bag aan cijfers, waar beleggers in eerste instantie positief op reageerden. Dit had vooral van doen met het feit dat de maaltijdbezorger eindelijk zwarte cijfers schreef. Sindsdien is de koers echter in verval geraakt, zoals we vaker hebben gezien bij Just Eat Takeaway. Ook vandaag levert de maaltijdbezorger weer een paar procent in, waardoor een aandeel van het bedrijf minder dan €23 waard is. Midden op de dag kwam JDE Peet's (+5,1%) met cijfers. Vrij ongebruikelijk en simpelweg not done. Over de cijfers zelf: Het bedrijf heeft in 2022 hogere resultaten behaald, in lijn met eerder afgegeven outlook, en boekt verder aanzienlijke vooruitgang met de groeistrategie die het bijna twee jaar geleden introduceerde.

(+5,1%) met cijfers. Vrij ongebruikelijk en simpelweg not done. Over de cijfers zelf: Het bedrijf heeft in 2022 hogere resultaten behaald, in lijn met eerder afgegeven outlook, en boekt verder aanzienlijke vooruitgang met de groeistrategie die het bijna twee jaar geleden introduceerde. OCI (-5,1%) daalt vandaag flink, zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor te vinden is. Tsja, dit blijf je houden met volatiele aandelen zoals OCI.

Adviezen:

Randstad: naar €50 van €75 en verlaagd naar verkopen - ABN Amro Oddo

Aperam: naar €38 van €40 en houden - Citi Research

Adyen: naar €1.750 van €2.070 en kopen - Deutsche Bank

Air France-KLM: naar €1,75 van €1,45 en houden - Deutsche Bank

Agenda woensdag 25 januari 2023

00:00 Chinese markten gesloten vanwege Chinees Nieuwjaar

07:00 ASML - Cijfers vierde kwartaal

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Januari (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 AT&T - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Boeing - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers vierde kwartaal (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 IBM - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers vierde kwartaal (VS)