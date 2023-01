Slotcall: Arbeidscontracten in techsector massaal door de shredder

Op een vrijwel volledig groen Damrak is Accsys met ruim 4,8% koerswinst de onbetwiste aanvoerder. In de AEX (+0,8%) gingen techbedrijven aan de leiding en moesten vooral Ahold Delhaize (-1%) AkzoNobel (-0,5%) het ontgelden. Die laatste werd meegevoerd op de tegenvallende outlook van concurrent Sherwin-Williams (-8%).

Op macrogebied viel er vandaag veel te beleven. Laten we beginnen bij het Amerikaanse bruto binnenlands product: De economie van de Verenigde Staten is in het vierde kwartaal met 2,9% gegroeid, iets meer dan de 2,8% waar door economen op gerekend werd.

Groter was de verrassing bij de orders van duurzame goederen. Het aantal orders nam in december namelijk met 5,6% toe, en dat terwijl expert ervan uitgingen dat dit aantal met slechts 2,4% zou stijgen. Een flinke meevaller dus.

88.314 ontslagen in techsector

En dan zijn we er nog niet, we werpen natuurlijk ook nog even een blik op de nieuwe steunaanvragen in de Verenigde Staten. Ook hier zaten vooraf geraadpleegde experts ernaast. Zij gingen ervan uit dat afgelopen week 205.000 Amerikanen voor het eerst een werkloosheidsuitkering zouden aanvragen. Dit zou een stijging van 13.000 betekenen ten op zichte van de 192.000 van de week ervoor. In werkelijkheid dáálde het aantal aanvragen juist met 6.000.

Dat betekent overigens niet dat ieders baantje veilig is. Vooral in de techsector zijn er deze maand al behoorlijk wat arbeidscontracten door de shredder gegaan. Met 'behoorlijk wat' bedoel ik maar liefst 88.314. Dat is een derde van het totaal in 2022. Daar moet overigens wel bij vermeld worden dat nog altijd 180.000 tech-vacatures open staan.

Tesla stijgt flink

Gisterenavond nabeurs opende Tesla (+8,2%) zijn boeken. Beleggers lijken enthousiast, want het aandeel koerst fors hoger. Dat mag ook wel na de grote daling van eind vorig jaar. Goed, terug naar de cijfers. Deze waren grotendeels conform verwachting van analist Paul Weeteling.

"Tesla heeft in het vierde kwartaal een enorme sprong gemaakt in het aantal geproduceerde auto's en dat levert schaalvoordelen op, wat de kostprijs per auto omlaag brengt. Daar staat nu nog stevige inflatie tegenover die niet doorberekend kan worden aan de verzwakte consument", schrijft Weeteling in zijn analyse van Tesla.

Arend Jan Kamp klaagt bij AFM

"Recent is de koers van PostNL (+0,5%) weer wat opgeveerd, maar de pre-earnings call geeft daar volgens de betrokken analisten geen aanleiding voor. Wij vreesden al dat PostNL voorlopig weinig goed nieuws te brengen heeft", schrijft analist Peter Schutte van de IEX Beleggersdesk vandaag.

"Een pre-earnings call? Hoe verzin je het trouwens. Dat is toch eigenlijk not done in een wereld waarin we afgesproken hebben dat er gelijkheid van informatie moet bestaan en voorkennis strafbaar is gesteld. PostNL zal beweren geen koersgevoelige informatie te hebben gedeeld, maar koersbewegingen wijzen op het tegendeel." Voor marktcommentator Arend Jan Kamp was het zelfs reden om even zijn beklag te doen bij de AFM.

Geachte @AutoriteitFM, bij deze klacht over ongelijkheid v informatie in d markt



"#PostNL: Highlights pre-earnings call 4Q22", staat er boven ING research vandaag. Waarvan akte



Voor aandeelhouders

"We stay cautious and recent optimism is perhaps somewhat overdone and premature" — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 26, 2023

Het bewuste telefoongesprek ging overigens vooral over de hoge inflatie, met name ook door de hoge loonkosten, alsmede over de onzekere macro-economische omgeving. "Dit laatste raakt vooral de pakketdienst van PostNL. De consument verliest vertrouwen nu alles duurder wordt, en gaat daarom ook minder online shoppen. We hebben dit natuurlijk al gezien aan de ontslageronde die Ahold aankondigde bij dochter Bol.com. Het vroeger zo defensieve postbedrijf is door de grote afhankelijkheid van e-commerce steeds conjunctuurgevoeliger geworden", schrijft Schutte.

Mijn laatste slotcall

Voordat we verdergaan met alle korte rubriekjes die u van ons gewend bent in de slotcall, wil ik u bedanken voor het lezen. Niet alleen vandaag, maar de afgelopen twee jaar. Dit is de laatste slotcall die ik schrijf voor IEX.nl. Volgende week laat ik het schitterende Beursplein 5 namelijk achter me en ga ik aan de slag bij Autovisie en Manners.nl. Een nieuw avontuur waar ik enorm naar uitkijk.

Ik ben IEX ontzettend dankbaar. Mijn tijd bij het grootste beleggersplatform van Nederland heeft me namelijk veel beurskennis, ervaringen en vrienden opgeleverd. Denk aan Niels Koerts en Arend Jan Kamp, met wie ik wekelijks de IEX BeleggersPodcast maak.

Daarover gesproken, morgen verschijnt er natuurlijk weer een hagelnieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast. Dat betekent uiteraard ook dat u al uw vragen kunt achterlaten in de reacties onder dit artikel. Wellicht beantwoorden Kamp en Koerts deze dan in het vaste vragenrondje.

Top 3 stijgers en dalers

Rentes

Oplopende rentes. De Nederlandse tienjaarsrente loopt met vier basispunten op tot 2,51%.

Brede markt

De AEX (+0,8%) presteerde beter dan de Franse CAC 40 (+0,7%) en de Duitse DAX (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 19,2 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,3%), Dow 30 (-0,0%) en de Nasdaq (+0,6%).

De euro daalt 0,5% en noteert nu 1,087 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1,1%) daalt terwijl zilver (+0,1%) fractioneel stijgt.

Olie: WTI (+0,9%) en Brent (+1%) stijgen.

Bitcoin (-2%) daalt.

Het Damrak

Meerdere koersdoelverhogingen voor ASML (+0,3%) vandaag. Allemaal gepaard met een koopadvies. De exacte koersdoelen leest u in het blokje hieronder.

(+0,3%) vandaag. Allemaal gepaard met een koopadvies. De exacte koersdoelen leest u in het blokje hieronder. Shell (+0,6%) evalueert of de levering van energie aan huishoudens in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland nog wel past in de strategie van het bedrijf. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van een brief van Shell aan medewerkers. Het zou een aanzienlijke draai zijn voor Shell, dat recent ambities had om een grote energieleverancier voor huishoudens te worden. U leest er hier meer over.

(+0,6%) evalueert of de levering van energie aan huishoudens in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland nog wel past in de strategie van het bedrijf. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van een brief van Shell aan medewerkers. Het zou een aanzienlijke draai zijn voor Shell, dat recent ambities had om een grote energieleverancier voor huishoudens te worden. U leest er hier meer over. Aalberts (+1%) wil de voormalige CFO van BAM (+0,3%), Thessa Menssen, en ex-CTO van Festo Frank Melzer, benoemen als commissaris. De benoemingen staan op de agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Aalberts op 9 maart. De benoemingen zijn voor een periode van vier jaar.

(+1%) wil de voormalige CFO van (+0,3%), Thessa Menssen, en ex-CTO van Festo Frank Melzer, benoemen als commissaris. De benoemingen staan op de agenda van de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Aalberts op 9 maart. De benoemingen zijn voor een periode van vier jaar. "Goede cijfers, maar wel een onverwacht hoge afwaardering bij NSI (-0,4%). Dit toont de kwetsbaarheid aan van vastgoed in deze tijden van snel gestegen rente. Wel is het fonds solide gefinancierd en dat maakt de uitkering van een hoog dividend mogelijk", dat schrijft analist Peter Schutte in zijn analyse van NSI.

(-0,4%). Dit toont de kwetsbaarheid aan van vastgoed in deze tijden van snel gestegen rente. Wel is het fonds solide gefinancierd en dat maakt de uitkering van een hoog dividend mogelijk", dat schrijft analist Peter Schutte in zijn analyse van NSI. Gisteren leek die lucht al enigszins uit Accsys (+4,8%) te lopen, maar vandaag kwam het bedrijf met een meevallende trading update. Analist Niels Koerts schreef erover in zijn analyse van Accsys, waarin hij ook ingaat op de levensgrote risico's die aan een belegging in dit bedrijf kleven.

Nogmaals bedankt voor het lezen en luisteren naar mijn interviews, artikelen en podcasts de afgelopen twee jaar. Hopelijk tot ziens!