Het is Superdonderdag met gewoon té veel groot nieuws en cijfers

Ook goedemorgen, het is Superdonderdag met een Q3-cijfertsunami, ECB-rentebesluit van drie kwartjes verhoging én ASR neemt de Nederlandse activiteiten van Aegon over.

Het gaat om €2,5 miljard en een 29,9% belang van het laatste bedrijf in de combinatie. Ofwel, we krijgen een grote Nederlandse verzekeraar en een Noord-Amerikaanse.



De AEX-indicatie is -0,2% na een heel wisselend Wall Street, met waarde dat een paar tienden daalde, maar groei ging 2% nat.

Europese futures openen allemaal net even lager

De Amerikaanse plussen alweer, ondanks gisteravond een Meta-debacle van -20%

In Azië gaan Hongkong, Korea en Taiwan hard tot wel +2%, maar China en Japan haperen

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat -4,2% op 27,3

De dollar stijgt 0,1% naar 1,007

Goud staat +0,1%, olie doet -0,4% en crypto stijgt tot een procent

De rentes roeren zich ook alweer en let op, om 14:15 uur verhoogt de ECB de rente met drie kwartjes naar 1,50%.



Voor de Nederlandse Q3's eerst dit. De koers opende nog 2% hoger, dus zeg maar in hoeverre het nou de cijfers of 2022-speculatie zijn, maar Meta ging uiteindelijk helemaal nat op Q3's. Gehalveerde winst, minder opbrengsten advertenties, oplopende kosten en outlook-verlaging: Mark Zuckerberg, you've got a problem.

Kijk niet raar op van mogelijk aandeelhoudersoproer?



Ja, daar reken daar maar op:

Wall Street is losing patience over Meta boss Mark Zuckerberg's enormous and experimental bets on his metaverse project that helped drive up the company's overall costs by a fifth in the third quarter https://t.co/Pgvq1bltwU — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2022

Shell had al een udpate gegeven dat Q3 een minder kwartaal was dan een whopping Q2, maar de aandeelhouders-return zit goed. Mooi dividendafscheidscadeau van CEO Ben van Beurden. Alleen die cash flow en gasvoorraden kan ik nu niet duiden, moet ik eerst uitzoeken.



Unilever meldt alleen omzet en geen winst en marges, maar dit ziet er goed uit. Het concern heeft het inflatie doorprijzen nu in de vingers en verhoogt meteen de outlook. Is misschien ook wel noodzaak, want we zagen al dat de concurrentie zeker niet seil zit.



Arcadis heeft op het eerste gezicht een aardige rapportage (check), maar CEO Peter Oosterveer vertrekt eerder dan de bedoeling was. Het bedrijf meldt geen reden. COO Peter Brooks volgt hem op.



Flow Traders meldt €0,79 winst per aandeel in Q3 (en ik ben heel erg af met gokken):



Pharming meldt 3% omzetgroei, twee keer zo veel winst en gaat uit van single digit groei. Er is geen productnieuws, hier leest u alles.



Wie zijn er nog meer met cijfers? Linkjes hieronder, want niet alles past in deze morning call. Moeten julie maar niet allemaal tegelijk komen, beste beursbedrijven. ECB dus, Apple en Amazon zijn de grote namen vandaag met cijfers en zie onderaan, er is ook nog nieuws van Credit Suisse en Tesla.

Dow Jones vlak en Nasdaq 100 -2,0%:

The S&P 500 ended lower as dour earnings guidance added to mounting fears of a global economic slowdown. Read more: https://t.co/OFT6bfQq8g pic.twitter.com/MXSEhIbIXl — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2022

Wie durft?

Chinese stocks in the US are extending their rally after a record selloff on Monday https://t.co/7tBCOsUpTm — Bloomberg Markets (@markets) October 26, 2022

Ja hoor, emissie. Lekker dan op de huidige koers...

Credit Suisse says to raise 4 billion francs of capital https://t.co/V3YvWVZDYN pic.twitter.com/tmPS7Rjdd3 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2022

Alsof er nog geen nieuws genoeg is:

Exclusive: Tesla is under criminal investigation in the United States over claims that the company's electric vehicles can drive themselves, three people familiar with the matter said https://t.co/Wp0SVUdBA3 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2022

Toch +0,3% en let maar weer op uw chippies:

Samsung reported a 31% drop in third-quarter profit and said geopolitical uncertainties are likely to dampen demand until early 2023, as the global economic downturn slashed appetite for electronic devices https://t.co/3sixFOGf3S — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2022

Wat een zooitje...

Natural gas is now so cheap that some of Europe’s power stations are turning to the fuel again https://t.co/S2U2juOUAx — Bloomberg Markets (@markets) October 26, 2022

Europe, you've got a problem too:

From French tiremaker Michelin to German chemical giant BASF, European industry is starting to crack under the weight of record energy and raw material prices https://t.co/WodQPbuvKQ — Bloomberg Markets (@markets) October 26, 2022



Veel plezier en succes vandaag.