Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel CTP

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor CTP verhoogd van 16,50 euro naar 19,80 euro, met handhaving van het koopadvies. Analist Kai Klose stelde in zijn rapport de taxaties voor CTP naar boven bij, naar aanleiding van de "solide" cijferrapportage van de logistieke vastgoedinvesteerder vorige week. Klose rekent voor 2024 nu op een aangepaste winst per aandeel van 0,82 euro, hetgeen aan de bovenkant is van de door CTP zelf afgegeven bandbreedte. De analist benadrukte daarnaast dat CTP het afgelopen kwartaal meer huurovereenkomsten afsloot, hetgeen "bemoedigend" is. Ook voor 2025 en daarna stelde Klose zijn taxaties opwaarts bij. Berenberg voorziet dat de vastgoedinvesteerder de komende jaren autonoom blijft groeien, terwijl het huidige dividendrendement van krap zes procent nog altijd "aantrekkelijk" genoeg is om een koopadvies te rechtvaardigen. Het aandeel CTP sloot woensdag in Amsterdam op 16,70 euro. Bron: ABM Financial News

