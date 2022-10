Flinke omzetgroei voor Arcadis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het derde kwartaal van 2022 meer omzet behaald dankzij een aanhoudende sterke vraag. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers die het advies- en ingenieursbureau verstrekte. CEO Peter Oosterveer sprak in een toelichting van een groeiende vraag in de drie hoofd divisies, met grote opdrachten in onder meer Amerika en Duitsland. Arcadis kondigde ook aan dat topman Oosterveer na zes jaar in functie volgend jaar zal aftreden. Alan Brooks, de huidige operationeel directeur, is genomineerd om tijdens tijden de jaarvergadering in mei 2023 aangewezen te worden als opvolger. Brooks is sinds 2011 werkzaam bij Arcadis. Kwartaalresultaten De netto-omzet viel in het afgelopen kwartaal op jaarbasis 16 procent hoger uit op 740 miljoen euro. De operationele EBITDA-marge verbeterde daarbij van 13,1 naar 13,6 procent en de operationele EBITA-marge van 9,5 naar 10,3 procent. De vrije kasstroom halveerde evenwel, van 75 miljoen euro naar 38 miljoen euro. De orderportefeuille steeg in het derde kwartaal op jaarbasis met 32 procent en staat nu op ruim 2,8 miljard euro. De nettoschuld steeg van 298 naar 880 miljoen euro vanwege de overname van IBI. Gemiddeld staat een factuur van Arcadis 72 dagen uit. Dat was vorig jaar eind september 74. Bron: ABM Financial News

