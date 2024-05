Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ABN AMRO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor ABN AMRO verhoogd van 16,10 naar 17,20 euro met een herhaling van het Houden advies. Dat bleek donderdag uit een analistenrapport. Berenberg verlaagde daarin zijn verwachting voor de jaarlijkse aandeleninkopen door ABN AMRO van 0,7 miljard naar 0,5 tot 0,6 miljard euro, na de tegenvallende daling van de kapitaalbuffers bij de eerstekwartaalcijfers. Dat is gebaseerd op de aanname dat een verdere stijging van de risicogewogen balans met 6 miljard euro dit jaar de kernkapitaalratio (CET1) met nog eens 60 basispunten zal verlagen, nadat deze in het eerste kwartaal al 50 punten lager uitviel dan verwacht. De tegenvaller was voor 14 basispunten het gevolg van een grotere risicogewogen balans als gevolg van aanpassingen van het kapitaalmodel, voor 12 basispunten een seizoensmatig effect bij het clearingbedrijf en verder het gevolg van de overdracht van een grote portefeuille met bedrijfsleningen naar een simpeler model van risicowegingen. De analisten roepen de bank op om meer zekerheid te bieden dat een uitdijende risicogewogen balans geen bedreiging zal zijn voor het gezonde rendement aan dividend en aandeleninkopen van 13 procent dat beleggers verwachten. Omdat Berenberg weinig ruimte ziet voor winstgroei op de middellange termijn, is het aandeel naar mening van de analisten redelijk gewaardeerd momenteel met een korting van 15 procent ten opzichte van sectorgenoten. Bron: ABM Financial News

