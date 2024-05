CFO Accsys vertrekt alweer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) CFO Steven Salo van Accsys stapt na een jaar alweer op. Dit maakte de houtveredelaar met een notering in Amsterdam donderdagochtend bekend. Salo startte op 1 april 2023 als financieel directeur. Accsys heeft inmiddels de opvolgingsprocedure in gang gezet en tot een opvolger is gevonden, neemt Hans Pauli de taken van CFO waar. Pauli is bij Accsys director of corporate development. Hij was tussen 2010 en 2012 ook al CFO van Accsys. Eind vorig jaar werd al bekend dat voorzitter Stephen Odell geen herbenoeming wilde. Hij werd inmiddels opgevolgd door Trudy Schoolenberg. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.