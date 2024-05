Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor Shell verhoogd van 34,50 naar 40,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Dit bleek uit een rapport van analist Henry Tarr. Shell "ligt nog altijd op koers", oordeelde de zakenbank. Volgens de analist kwam Shell begin mei met een sterke kwartaalupdate. En dat laat zien dat het bedrijf progressie boekt met de nieuwe strategie onder het nieuwe management. "Betere operationele prestaties, gecombineerd met een focus op de kosten en het kapitaal, jagen de winst en de kasstroom flink aan", zei Tarr. Ook was de analist te spreken over de prestaties van de tak Integrated Gas, dankzij lagere kosten, hogere volumes en goede resultaten met de handelstak. De kasstroom voor werkkapitaal was met 16,1 miljard dollar in het eerste kwartaal, de hoogste sinds het derde kwartaal van 2022. En daardoor kan Shell voor nog eens 3,5 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen, terwijl de schuld met 2 miljard wordt verlaagd. En ondanks de goede koersprestaties van Shell dit jaar, is het aandeel volgens Tarr nog altijd aantrekkelijk gewaardeerd. Bron: ABM Financial News

