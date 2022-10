Was dit dè bodem?

De afgelopen dagen hebben aandelen zich erg springerig gedragen. Daarbij is bij de AEX-index de technische steunzone van 632 punten een aantal keren intraday gebroken.

Daarbij heeft de downtrend een nieuw intraday low gevormd rond 611,74 punten. Dat was afgelopen donderdag, op de beruchte draaidag. Het intraday high van die dag lag overigens ruim 22 punten hoger op 633,90 punten.



Wat mijn collega Niels Koerts van de fundamentele IEX Beleggersdesk zorgen baart, is dat analisten hun taxaties voor de komende maanden amper hebben verlaagd. Bovendien denkt hij dat de bedrijfswinsten nog onder druk komen te staan.

Fundamentele ins en outs

In een uitgebreide analyse heeft Koerts alle fundamentele ins en outs van een eventuele bearmarket-bodem op een rij gezet.

Pullback-bodems aangestampt

Ik kijk uiteraard 100% technisch. En zoals ik vorige week al heb aangegeven denk ik dat aandelenmarkten de pullback-bodems hebben aangestampt en dat liquiditeiten klaargezet kunnen worden.



Springerige beurzen

Maar vanwege de springerigheid van de beurzen wil ik hieronder de voorwaarden op een rij zetten waaraan een echte bodem moet voldoen.

Ten eerste mag bij de AEX de steun van 632 punten niet met meer dan 3% doorbroken worden, op basis van de slotstand wel te verstaan.

Ten tweedemoet de AEX het patroon met lagere toppen weten te verlaten. Zie uitleg onderaan 'Geldige draai in de markt'.

Ten derde is het noodzakelijk dat de AEX haar 200-dagenlijn in opwaartse richting passeert en moet die lijn weer omhoog draaien.

En als allerlaatste, dit valt overigens buiten de officiële regels, moet ASML zich weer zien op te richten boven de cruciale steun van €403. Ik noem ASML als extra validatie, omdat dit aandeel op dit moment het belangrijkste fonds van de Nederlandse beurs is. Zowel qua gewicht in de AEX-index, als qua koersperformance en leiderschap in de afgelopen jaren. ASML komt morgen met de kwartaalcijfers.

Bear trap voor ASML

Ik denk dat ASML, met de nipte doorbraak onder steun, een false move maakt. Technisch een zogenaamde bear trap, een valkuil. Dan lijkt het op een verkoopsignaal, maar blijkt het juist opwaarts te wijzen.

Vandaag bekijk ik de AEX- index, met bijzondere aandacht voor en aparte grafiek van de 200-dagenlijn. Verder een lange-termijngrafiek van ASML, die nipt door de steun zakt.



AEX zet bodem

Nu de AEX-index weer boven de laatste koersbodem kruipt, wordt de neerwaartse doorbraak (van vorige week) geneutraliseerd. De terugkeer van de AEX-index boven deze bodem geeft aan dat de verkoopdruk afneemt.

De Nederlandse beurs heeft in de recente daling bovendien het oude uitbraakniveau rond 632,12 punten met succes teruggetest.

De AEX-index heeft hiermee een hogere pullbackbodem gevormd, waarmee ruimte is gekomen voor een nieuwe stijging.



Ons eerste koersdoel ligt op 743,05 punten (gevormd op 8 april). Zolang de steun op 632,12 punten (de bodem van 17 februari 2020) intact blijft, handhaven we een positieve visie.



Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de AEX-index laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst op een negatieve technische conditie.

Grafiek van de 200-dagenlijn van de AEX

Op onderstaande grafiek is de AEX index afgebeeld door de zwarte beweeglijke lijn. De 200-dagenlijn van de AEX is de horizontale rechte lijn in het midden.



Deze grafiek geeft dus de positie van de AEX ten opzichte van haar 200-dagenlijn goed weer, maar ook de afstand, die thans iets meer dan 10% bedraagt. Dat wil dus zeggen dat de AEX ruim 10% onder haar 200-dagenlijn beweegt.

Ook goed te zien is dat de AEX in augustus heel even boven haar 200-dagenlijn is geweest.

ASML zet steun 403,50 onder druk

ASML heeft te lijden onder verkoopdruk, nu de steun van €403,50 (de bodem van 6 juli) wordt getart. Een overtuigende doorbraak onder steun ontbreekt thans.

Technisch lijkt het erop dat ASML, met de nipte doorbraak onder €403,50-steun, een false move maakt. Technisch een zogenaamde bear trap, een valkuil. Dan lijkt het op een verkoopsignaal, maar blijkt het juist opwaarts te wijzen.

Een technische verbetering bij ASML treedt op indien ASML weer boven €403,50 kruipt. Daarna kan de koers naar weerstand van €580,50 (gevormd op 5 augustus).



Ons laatste defensieve lange termijn koopadvies in ASML was van 18 maart 2019. Deze positie hebben we in twee tranches gesloten. Eén kwart van de positie is verkocht op 18 oktober 2021, waarop een winst is geboekt van 302%. Driekwart van de positie is afgebouwd op 31 januari 2022, met een winst van 248%.



De 200-dagenlijn van ASML laat een neerwaarts verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer. De zwakke B.O.B.-indicator (blauwe lijn) suggereert dat ASML slechter presteert dan de markt.





Geldige draai in de Nederlandse beurs

Van een geldige draai in de beurs is onder de volgende voorwaarden sprake: