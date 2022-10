Pullback-bodems van de aandelenbeurzen houden stand

Bericht delen via:

Het lijkt erop dat aandelenmarkten de pullback-scenario's opnieuw met succes hebben getest. Liquiditeiten kunnen weer klaargezet worden.

Na wispelturige en grillige sessies wisten de meeste beurzen donderdag de broek op te houden en uiteindelijk in het groen te sluiten.



Op de AEX-index slaagde de top van februari 2020 rond 632 punten erin de koersval op te vangen. Op Wall Street heeft de precorona-piek van de Dow Jones-index rond 29.568 punten van begin 2020 de daling kunnen pareren. En de Nasdaq100 vormt een potentieel hogere pullback-bodem boven de top van begin 2020 rond 9.736,57 punten.

Bodems aangestampt

Wellicht te overvloede, technisch hebben aandelenmarkten hun bullback-bodems nu opnieuw aangestampt.

Voor de lange-termijnbelegger is er technisch reden om de liquiditeiten klaar te zetten en de koopscenario's alvast uit de la te halen.

Ik zou er nog geen vergif op durven in te nemen, maar verwacht nu wel dat we een substantieel deel van de bearmarkt achter ons hebben liggen. Een belangrijke volgende test op alle beurzen is nu dat de 200-dagenlijnen gebroken worden.

Vandaag bekijk ik de succesvolle pullbacks op de AEX-index, de Dow Jones Industrials-index en de Nasdaq 100-index. Alle drie vanuit een lange termijn perspectief.

AEX: cruciale steun van 632 punten is intact

De AEX-index is in de laatste correctie opgevangen door de voormalige weerstand. Hiermee blijft het technische beeld positief en is er ruimte vrijgekomen voor een stijging richting 743,05 punten (de top van 8 april).

Een doorbraak van de laatste koerstop zou de verbetering bevestigen. De steun vinden we op 632,12 punten (de bodem van 17 februari 2020).

De 200-dagenlijn laat een neerwaarts verloop zien, terwijl de AEX er onder beweegt. Een belangrijke volgende test is nu dat de AEX weer de 200-dagenlijnen breekt.





Dow Jones-index vormt hogere pullback-bodem

De recente correctie brengt de Dow Jones-index terug naar de voorliggende koerstoppen. Zolang de koers hierboven weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Weerstand ligt op 34.278,20 punten (gevormd op 19 augustus). Steun hanteren we op 29.568,00 punten (de bodem van 10 februari 2020).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde van de Dow laat een neerwaarts verloop zien. Dit wijst nog op een negatieve technische conditie. Een belangrijke test is nu dat de Dow weer boven de 200-dagenlijn breekt.

Nasdaq 100 vormt fors hogere pullback-bodem

De Nasdaq 100 index, de kleinere Amerikaanse technologiebeurs, klimt toch weer boven de junibodem rond 10.957,11 punten. De recente daling zorgt ervoor dat de Nasdaq 100-index een potentieel hogere bodem vormt boven de voormalige weerstand, gevormd door de koerstoppen van begin 2020 rond op 9.736,57 punten.

Zolang de Nasdaq 100 index hierboven weet te blijven, blijft het technische beeld potentieel positief. Weerstand wacht rond 13.720,91 punten (gevormd op 16 augustus).



Bij de Nasdaq 100-index laat het 200-daags voortschrijdende gemiddelde een zwak verloop zien. Dit geeft een negatieve technische conditie weer. Een belangrijke opdracht is dat de Nasdaq 100-index nu weer boven haar 200-dagenlijn breekt.