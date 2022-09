Dollar door het dak (IV)

De daling van Euro en pond (hetgeen overigens alleen maar positief is voor eurozone en UK daarover onder meer) wordt volledig veroorzaakt door Poetin. Poetin speculeert op een daling van de euro en pond door deze massaal te dumpen. De ECB doet er alles aan om deze daling stop te zetten maar omdat de ECB keihard bezig is de inflatie te overwinnen (grote Klasse van Lagarde en haar team) heeft ze nog niet de tijd gevonden om Poetin aan te pakken en de daling van de euro stop te zetten maar dit gaat op korte termijn zeker gebeuren.



Echter zoals ik boven al aangaf is een daling van de Euro eigenlijk heel positief voor de Nederlandse beurs en de Eurozone in haar geheel. Een dalende euro zorgt voor een veel sterkere koopkracht en zorgt er voor dat de concurrentiepositie van de Europese economie zeer sterk aan kracht wint hetgeen zorgt voor een veel hogere economische groei in de eurozone en veel hogere lonen en dus veel meer koopkracht bij de EU burgers.



Poetin schiet zichzelf dus in de voet met zijn euromanipulatie.



Overigens het gaat gewoon goed en dat mogen we vieren!!!!! Het geld klotst tegen de plinten en de economie draait als een tierelier!!!!!!! De Nederlander wordt steeds rijker en welvarender en gelukkiger en dat is iets dat we mogen vieren!!!! Volgend jaar schiet de koopkracht van de gemiddelde Nederlander met 6%!!!!!!! omhoog dankzij het beleid van het Kabinet (grote klasse!!!!)



De inflatie is overwonnen en we gaan de mooiste tijd ooit tegemoet, en dat mogen we vieren!!!