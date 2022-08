Dollar door het dak (III)

Bericht delen via:

Beleggers kopen dollars als zij verwachten dat de Amerikaanse rente hoog blijft. Dat centrale banken de renteteugels zullen laten vieren is volgens dollarbeleggers gezien de stijgende koers dus niet waarschijnlijk.

Jerome Powell laat zijn kaarten zien

Er wordt met grote belangstelling uitgekeken naar het jaarlijkse door de Fed georganiseerde symposium in Jackson Hole eind deze week. Jerome Powell zal daar in zijn key note speech hopelijk zijn kaarten over het rentebeleid op tafel leggen. De markt zal aan zijn lippen hangen.

Vooralsnog wijst de kapitaalmarktrente (dat is niet dezelfde als de monetaire rente) weer opwaarts. De Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente is deze maand al zo'n 50 basispunten opgelopen tot thans rond 3%.

Dollar samen met rente door het dak

Die rentestijging gaat bijna hand in hand met de opmars van de dollar, die deze maand is opgelopen van €0,97 naar iets boven €1 nu.

Zoals de technische kaarten nu geschud zijn, is een verdere opmars van de dollar niet meer tegen te houden. Niet alleen worden recente toppen weer gebroken (die van 14 juli lag rond pariteit), op de meerjarengrafiek is rond €0,96 een 7-jarige horizontale weerstand gepasseerd.

Sterke inflatieprikkel

Ik heb hier al meerdere malen aangegeven dat de Amerikaanse dollar technisch de wind vol in de zeilen heeft. De sterke dollar zal ook de inflatie verder aanwakkeren omdat vrijwel alle internationale grondstoffen, goederenstromen en halffabricaten in de Amerikaanse munt verhandeld worden. Door een waardestijging van de dollar zullen deze items automatisch ook duurder worden.

Nu vrijwel de gehele financiële wereld gefocust is op de bijeenkomst in Jackson Hole eind deze week, leg ik deze keer de Amerikaanse dollar en 10-jaars rente op mijn werkblad.

Korte termijn: USD/EUR breekt de top van juli, net boven pariteit

In de recente terugval heeft de USD/EUR rond €0,96 (low van 10 augustus) een hogere bodem achtergelaten binnen de stijgende trend.

Het positieve technische beeld wordt bevestigd omdat de koers boven de voorgaande top weet te blijven Weerstand ligt rond €1,03 (berekend koersdoel).

Lange termijn: USD/EUR heeft alle toppen sinds 2015 gepasseerd

Het valutapaar USD/EUR heeft eerst alle toppen van de afgelopen 7 jaar rond de punten A, B en C gebroken.

Vervolgens is bij pb rond €0,96 het oude uitbraakniveau met succes teruggetest. Rond pb is dus een succesvolle pullbackbodem achtergelaten die de springplank vormt voor een enorme stijging.

Ons eerste (berekende) koersdoel ligt op €1,20. Zolang de steun op €0,96 (bodem van 10 augustus) intact blijft, handhaven we een positieve visie.



Amerikaanse 10-jaars kapitaalmarktrente loopt hard op

De Amerikaanse 10-jaars rente is technisch bezien duidelijk gedraaid. Nadat eerst de dalende trend is doorbroken, is de 10-jaars rente nu ook boven de toppen van begin augustus rond 2,84% gesloten.

Met deze technische signalen is er ruimte vrijgemaakt richting weerstand 3,43% (top van 15 juni). Steun ligt rond 2,55% (bodem van 2 augustus).