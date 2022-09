Slotcall: De AEX stijgt vandaag, maar het ziet er niet best uit

Na kort voor het sluiten van de beursdeuren even met het rood geflirt te hebben, belandde de AEX (+0,2%) uiteindelijk toch in het groen. De rode koers verscheen even nadat de rentes stegen. Dit kwam op zijn beurt weer door de goede ISM-index van augustus. Het probleem is dat de Federal Reserve daar héél haviks van wordt, want een oververhitte arbeidsmarkt en torenhoge inflatie. Afijn, u kent het verhaal.

Ook Shell (-1,3%) - dat deze bearmarket tot dusver goed heeft doorstaan - koerste vandaag in het rood. Persbureau Reuters wist te melden dat Shell en Exxon de Nederlandse Aardolie Maatschappij te koop zetten. Beide partijen hebben een belang van 50% in deze joint venture en de NAM zou volgens Reuters meer dan $1 miljard kunnen opleveren.

Volgens zowel onze lezers als de door Corné van Zeijl ondervraagde beursexperts is Shell overigens hét aandeel om te hebben in september. Verder werden ook KPN, Ahold Delhaize en DSM getipt door de experts. Daar moet wel bijgezegd worden dat het voorspellen koersen op maandbasis extreem moeilijk is. Verder adviseren zij vooral weg te blijven van ArcelorMittal, Philips, Adyen en Besi.

Maar liefst 64% van de 61 deelnemende experts verwacht een verdere daling van de AEX-index en nog geen 20% voorziet een stijging. "In de 285 maanden dat deze enquête is gehouden is een dergelijke mate van somberheid een zeldzaamheid", merkt Van Zeijl op. Het ziet er dan ook niet al te best uit voor beleggers.

Productiecijfers Tesla door het dak

Tesla (+0,8%) koerst af op een recordkwartaal, zoveel wordt duidelijk uit de laatste productiecijfers die zijn genoemd door de Chinese personenvoertuigenassociatie (die is leuk voor galgje) CPCA. “Nu de Chinese fabriek van Tesla niet langer gehinderd wordt door lockdowns en de tekorten in de aanvoerketen afnemen, schieten de productiecijfers omhoog”, schrijft analist Paul Weeteling in zijn analyse van Tesla.

Het risicoprofiel wordt helaas wel aangetast door het feit dat Tesla’s belangrijkste fabriek in China staat. Niettemin gaat het tot nu toe goed; China maakt zijn naam waar als fabriek van de wereld en heeft Tesla door een moeilijke periode heen geholpen. Daarnaast is China op dit moment de belangrijkste markt ter wereld voor elektrische auto's en voor veel andere producten. De houding van China beïnvloedt dus de waardering van bijna iedere multinational.

Vonovia

De koers van de Duitse woningbelegger Vonovia (+1,3%) is flink onder druk komen te staan. De stijgende energiekosten en oplopende marktrente hebben zeker invloed op het concern. Vonovia belooft oplossingen te zoeken voor huurders die de huur niet meer kunnen opbrengen door de hogere energierekening.

Tegelijkertijd ziet het concern de marktrente oplopen en acht het externe additionele financiering voor expansie voorlopig geen optie. Beleggers worden hierdoor terughoudend, maar voorlopig staat de winstprognose voor dit jaar wel overeind en zijn de woningen alleen maar meer waard geworden. Daarnaast benadrukt Vonovia geen wijzigingen aan te brengen in het dividendbeleid. Wat dit alles betekent voor beleggers leest u in de analyse van Vonovia.

Rentes

Zoals gezegd is de goede ISM-index aanleiding voor de stijgende rentes. Die in de VS en het VK schieten omhoog, maar ook de Europese rentes lagen eerder vandaag nog een stuk lager. De Nederlandse tienjaarsrente klimt met twee basispunten naar 1,92%.

Brede markt

De AEX (+0,2%) presteerde vergelijkbaar met de Franse CAC 40 (+0,3%) en een tik slechter dan de Duitse DAX (+0,8%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 26,1 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (+0,1%), Dow 30 (+0,0%) en de Nasdaq (-0,2%).

De euro daalt 0,2% en noteert 0,991 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,4%) en zilver (-0,4%) dalen.

Olie: WTI (-1,8%) en Brent (-2,3%) dalen harder.

Bitcoin (+0,4%) stijgt een beetje.

Het Damrak:

Berenberg heeft Just Eat Takeaway (+1%) van de verkooplijst gehaald. De analisten benadrukken dat het aandeel een stuk slechter heeft gepresteerd dan de markt in het algemeen en sectorgenoten zoals Deliveroo and Delivery Hero in het bijzonder. Die twee hebben bij de zakenbank nog altijd een streepje voor. Door de flinke daling op de beurs is de waardering van de Amsterdamse maaltijdbezorger nu wel 'een stuk redelijker'.

Adviezen:

Just Eat Takeaway: verhoogd naar houden met een koersdoel van €16,30 - Berenberg

Agenda woensdag 7 september 2022

04:00 Handelsbalans - Augustus (Chi)

08:00 Industriële productie - Juli (Dld)

11:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Juli (VS)

19:00 Event Apple met onthulling nieuwe iPhone (VS)

20:00 Federal Reserve - Beige Book (VS)

22:00 GameStop - Cijfers tweede kwartaal (VS)