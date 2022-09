Zelden waren de beursexperts zo somber als nu

Bijna twee derde van de beursexperts verwacht dat de AEX-index in september gaat dalen, zo blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam. Shell is volgens hen de witte raaf.

Ook vorige maand waren de experts behoorlijk pessimistisch. Ruim 40% van de deelnemers voorzag een daling. Zij hadden het bij het rechte eind, want de AEX-index kelderde met maar liefst 7%.

September wordt een slechte beursmaand, verwachten de meeste experts

Ook september kunnen we beter afschrijven, zo vrezen veel experts. Maar liefst 64% van de 61 deelnemers verwacht een verdere daling van de AEX-index en nog geen 20% voorziet een stijging. "In de 285 maanden dat deze enquête is gehouden is een dergelijke mate van somberheid een zeldzaamheid", merkt Van Zeijl op.



Een naderende recessie, de problemen in China en de oplopende inflatie en reactie hierop van centrale banken worden als boosdoeners aangewezen.

Daarnaast heeft september een naam hoog te houden als het gaat om koersdalingen. Het is statistisch gezien de enige maand in het jaar waarin de koersen gemiddeld dalen.

De stemming over september is als volgt:

19,7% is optimistisch (dat was vorige maand nog 21,1%)

16,4% is neutraal (tegen 38,6% vorige maand)

63,9% is pessimistisch (was 40,4%)

Saldo: -44,3% (was -19,4%)

Ook voor de komende zes maanden zijn de experts vrij pessimistisch

De verwachtingen voor de komende zes maanden zijn nagenoeg gelijk gebleven, maar de experts waren al vrij somber. 47% verwacht een daling van de AEX en slechts 13% een stijging. Veel experts (41%) zitten daar tussenin.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

13,1% is optimistisch (dat was vorige maand 21,1%)

41,0% is neutraal (tegen 36,8% vorige maand)

45,6% is pessimistisch (dat was 42,1%)

Saldo: -32,8% (was -21,1%)

Ook particuliere beleggers zien het somber in

Ook het Nationaal Beleggerssentiment, gemeten door IEX, is vrij negatief. Ongeveer de helft van de 1.049 particuliere beleggers die aan deze enquête deelnamen gaf aan te verwachten dat de AEX-index september met verlies afsluit. Een maand eerder was meer dan de helft nog positief, dus het sentiment is behoorlijk omgeslagen.



42,9% van de particuliere beleggers zei erop te rekenen dat de AEX de komende zes maanden wél weer zal stijgen. Dat is dus een aanmerkelijk hoger percentage dan onder de beursexperts.

De voorspellingen over de Amerikaanse inflatie lopen behoorlijk uiteen

De speciale vraag ging over inflatie. Dat is een onderwerp dat het nieuws domineert, wat niet zo vreemd is, nu er 12% inflatie in Nederland op de borden staat.

Van Zeijl was benieuwd naar de voorspellingen voor de Amerikaanse inflatie eind 2023.

Dit waren de antwoordmogelijkheden:

onder de 1%

tussen 1 en 2%

tussen 2 en 3%

Tussen 3 en 4%

Boven de 4%

Slechts een handvol experts denkt dat we teruggaan richting deflatie-achtige scenario's. Niemand denkt dat de inflatie tussen de 1% en 2% gaat uitkomen: de doelstelling van de Federal Reserve. De rest is redelijk verdeeld. Dus het wordt volgens de experts veel of heel veel inflatie.

Ook in de peiling van IEX werd een vraag over (Nederlandse) inflatie gesteld. De uitslagen komen aardig overeen. Ook hier verwacht slechts een minderheid (7,6%) 2% of minder inflatie. Meer dan de helft (54,4%) houdt rekening met inflatie tussen 2 en 5% en 38% zelfs met een cijfer boven de 5%.

Aandelenkeuzes augustus: goede score

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het ervanaf gebracht?

Heel aardig, zo blijkt. Bij de toppers bleken de keuzes voor ASML en ASMI regelrechte missers. Ook Unibail-Rodamco-Westfield stelde teleur. Maar Aegon wist tegen de markt in te stijgen en ook Shell hield het kruit droog.

Alle floppers deden wat ze moesten doen: dalen. Vooral Philips en IMCD trokken diep zuidwaarts.

Per saldo liet een long/shortportefeuille daardoor een positief resultaat van ruim 3% zien. Een mooie score, afgezet tegen het verlies van de AEX-index.

Toppers augustus

Rendement Floppers augustus Rendement ASML -12,7% Philips -17,4% Shell +1,9% ArcelorMittal -0,7% Unibail-Rodamco-Westfield -6,9% Just Eat Takeaway -6,3% ASMI -9,1% IMCD -11,6% Aegon +4,3% AkzoNobel -4,2% Randstad -5,6%

Keuzes voor september: Shell met afstand favoriet

Tot slot de keuzes voor september. Welke aandelen hebben volgens de beursexperts goede kaarten en welke kunnen we beter uit de weg gaan?

Ditmaal voert Shell de lijst aan; vermoedelijk vanwege de hoge energieprijzen. Ook bij de lezers van IEX is de energiereus favoriet.

Hierna volgen wat defensieve waarden: Ahold Delhaize, KPN en DSM.

De gifbeker is bij Philips nog niet leeg, zo vrezen de experts. Ook cyclical ArcelorMittal kan geen potten breken. Adyen en Besi maken de lijst floppers compleet.

Toppers september

Saldo* Floppers september Saldo* Shell 10 ArcelorMittal -10 Ahold Delhaize 7 Philips -7 KPN 4 Adyen -5 DSM 3 Besi -2

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.