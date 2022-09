Wat is dit allemaal, bizar nieuws en bizarre koersen voorbeurs

De AEX indicatie is... -1,7%?!

Wall Street is dicht vandaag in verband met Labor Day. Misschien maar goed ook, want het was onnavolgbaar hoe New York vrijdag de winst weg gaf. Vandaar deze slechte opening. En hierom:

European Gas jumps as much as 35% as #Russia keeps Nord Stream link shut. Now up 21%. pic.twitter.com/2SVRbOijKX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 5, 2022

En toen...

Auw, dit wordt wat? De Europese futures openen -1,5% à -3,0% zelfs. De Amerikaanse (die altijd doordraaien) staan rond nul

In Azië staat alles nipt hoger of lager, maar de Hang Seng springt er uit: -1,3%

Nog een gekke koers? De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot vrijdag -0,4% op 25,5 ondanks die sell-off? Het staat er

De dollar stijgt 0,3% naar 0,989

De Duitse tienjaars rente opent vlak op 1,52% (onze zakt drie basispunten naar 1,82%) en de Amerikaanse is ook dicht op 3,19%

Goud ligt vlak, olie stijgt rond 2,0% en crypto daalt een paar tienden

Meer verwarring op de vroege maandagochtend. Wat?! Om met het meest bizarre nieuws van vandaag te beginnen...

Bed Bath & Beyond's CFO, Gustavo Arnal, fell to his death from a New York City skyscraper on Friday afternoon, police said, just days after a lawsuit alleged he was involved in a ‘pump and dump’ scheme. Read more: https://t.co/O6b3SvvC81 pic.twitter.com/VnlA88SEhu — Reuters Business (@ReutersBiz) September 5, 2022

De politie onderzoekt zijn dood. U weet het, Bed Bath & Beyond is een van de meest verhandelde aandelen onder particulieren in de afgelopen tijd. Net nu de frenzy weer over leek en de kudde misschien wegtrekt na aankondiging emissie en reorganisatie, is er dit nieuws.



De AEX (oranje) en onze rente blijven keurig contrair bewegen. De bodems in de index zijn 632,02 (intradag) en 635,75 (slot). Hoogste rentestanden zijn zo 2,269% en 2,131%. Op slotbasis sloot de index vrijdag precies 18,0% in de top. Da's nie zo veul voor een bear market van intussen 9,5 maanden.

De agenda kent vandaag alleen inkoopmanagersindices en Azië valt alvast mee. Nu Europa nog... De Amerikaanse ISM non-Manufacturing Index is morgen (55,5 verwacht).

Er zijn vandaag en deze week geen bedrijfscijfers, maar wel gaat Opec vergaderen en in Frankfort laat een centrale bank naar verwachting drie kwartjes rollen. Wordt ook wel eens tijd, hé?

Of is de ECB, want daar gaat het natuurlijk over, alweer behind the curve? Zie hier de inflatieverwachtingen van de markt voor de euro:

Want met name onze gas future TTF en de Duitse elektriciteitsprijzen kregen vorige week een beuk. Lijngrafiek, want de bar chart is onleesbaar met hele lange strepen. Ongelooflijk hoe hier wordt gehandeld en gespeculeerd.

Bij mij zijn de winsten nooit verreweg en dit verbaast mij echt: ondanks de enorme problemen en dreigende recessie (als die er al niet is) hier in Europa willen de winstverwachtingen voor onze indices maar niet dalen. Die in de VS doen dat wel, zij het mondjesmaat.

Met al dat gedaal op de borden zakken ook de waarderingen en zeg maar in hoeverre die winstverwachtingen nog moeten zakken. Misschien valt het mee en kan er net zo'n mooie kans zijn om te kopen als in 2009. Lach er om of wordt boos, maar de kansen zijn vaak het mooist, als de dreigingen het grootst zijn.

Verder is er bar weinig bedrijfsnieuws. ING neemt een extra voorziening van €75 miljoen, maar dat is een oude zaak. Het is niet de stroppenpot gauw bijvullen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:21 Beursblik: ABN AMRO hervat volgen Accsys met Neutraal advies

08:06 AEX wacht rode opening door energiecrisis

07:22 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Corbion

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting flink lager

06:58 Chinese dienstensector ziet groei iets vertragen

06:54 Japanse dienstensector toont kleine krimp

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

04 sep CFO Bed Bath & Beyond overleden na val

04 sep OPEC+ houdt olieproductie waarschijnlijk stabiel

04 sep 'Duitsland trekt miljarden uit voor hulppakket huishoudens'

04 sep Valuta: euro wacht op rentebesluit ECB

04 sep Video: risicovolle aandelen zwaar op de proef gesteld

04 sep Rentebesluit ECB richtpunt komende week

08:21 Beursblik: ABN AMRO hervat volgen Accsys met Neutraal advies

08:06 AEX wacht rode opening door energiecrisis

07:22 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Corbion

07:06 Europese beurzen openen naar verwachting flink lager

06:58 Chinese dienstensector ziet groei iets vertragen

06:54 Japanse dienstensector toont kleine krimp

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

04 sep CFO Bed Bath & Beyond overleden na val

04 sep OPEC+ houdt olieproductie waarschijnlijk stabiel

04 sep 'Duitsland trekt miljarden uit voor hulppakket huishoudens'

04 sep Valuta: euro wacht op rentebesluit ECB

04 sep Video: risicovolle aandelen zwaar op de proef gesteld

04 sep Rentebesluit ECB richtpunt komende week

Analistenadvies:

Corbion: naar €32 van €36 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

11:00 Detailhandelsverkopen - Juli (eur)

11:00 Detailhandelsverkopen - Juli (Bel)

15:30 Wall Street gesloten op Labor Day

00:00 Bijeenkomst OPEC+

En dan nog even dit

Deze week met de ECB:

WATCH: From a European Central Bank rate hike to an oil market shake-up out of OPEC's latest meeting, we round up the business and finance stories to watch out for in the week ahead pic.twitter.com/BZ1jQErslq — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2022

Oostenrijk gooit er ook al een prijs cap tegenaan:

The deepening energy crisis is pushing the EU to consider unorthodox measures to rein in soaring power and gas prices https://t.co/XU92XXFOWP — Bloomberg Markets (@markets) September 4, 2022

(...)

Shares in green energy producers Encavis and RWE fell after Germany announced it will introduce a windfall profits tax worth “many, many billions”, chancellor Scholz said in an interview w/broadcaster ZDF on Sunday. pic.twitter.com/IDbUOaGKnD — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 5, 2022

Hier in Nederland ook al die reflex. Kunnen de energiebedrijven weer niet in exploratie investeren...

Chancellor Olaf Scholz says the government stands to receive a large revenue boost from a planned levy on windfall profits generated by energy companies https://t.co/6QPnRSNq1c — Bloomberg Markets (@markets) September 4, 2022

OCI?

Fertilizer prices in North America are skyrocketing as plants in Europe close, adding to the increased cost of everything that goes into growing food. https://t.co/GVWDdLmPYt — Bloomberg Markets (@markets) September 3, 2022

Het is me wat:

Oil rose to start the week ahead of an OPEC+ meeting on supply and as investors weighed the fallout from Europe’s energy crisis https://t.co/4eioCVAHRG — Bloomberg Markets (@markets) September 5, 2022

Bij deze:

WATCH: G7 finance ministers agreed to impose a price cap on Russian oil https://t.co/Z75zaUFsZK pic.twitter.com/SlXVaXN4Z1 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 3, 2022

Gaat snel:

Delivery Hero is set to make a comeback to Germany’s benchmark stock gauge just three months after being relegated https://t.co/o40mtUeyZB — Bloomberg Markets (@markets) September 5, 2022

Just one more thing, interessant om te zien of dit dure ding verkoopt, nu bij iedereen het huishoudboekje onder grote druk staat:

Apple presenteert op 7 september de nieuwe iPhone 14 – dit kun je nog meer van het event verwachten https://t.co/QjPf3NEpa3 — Business Insider Nederland (@BINederland) August 30, 2022

Veel plezier en succes vandaag.