ING treft extra voorziening

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING Groep zal in het derde kwartaal een extra voorziening van 75 miljoen euro treffen. Dit maakte de bank vrijdagavond bekend. ING vult op deze wijze de compensatieregeling voor het doorlopend krediet en Continu Limiet aan met het 'rente-op-rente effect'. Daarmee geeft de bank gevolg aan een uitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid op 11 augustus dit jaar, die betrekking heeft op een andere financiële dienstverlener. De 75 miljoen euro komt bovenop de 180 miljoen euro aan voorzieningen die ING eerder dit kwartaal al trof. Bron: ABM Financial News

