Forse uitschieters weer voorbeurs en laat u door van alles verrassen

De AEX-indicatie is 0,3%, er is weinig nieuws, er zijn wel een paar stevige Q2-rapportages en de networks zijn al in de ban van Jackson Hole.

Dit ski-oord in de Rocky Mountains mag u letterlijk en figuurlijk het grootste monetaire gat ter wereld noemen. De Fed kondigde daar ooit al haar monetaire programma's aan. Morgen houdt Fed-voorzitter Jerome Powell er naar verluidt een vrij havikse inflatiebestrijding-voor-alles-openingsrede.

Europese en Amerikaanse futures doen nu allemaal rond +0,3%

In Azië plust bijna alles en iedereen een paar tienden. De Hang Seng springt er uit met +1,7%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) sloot -5,4 op 22,8

De dollar zakt om precies 08:00 uur 0,3% naar 0,9997

De Duitse tienjaars rente stijgt één basispunt naar 1,37% en de Amerikaanse ligt vlak op alweer 3,13%

Goud plust 0,4%, olie stijgt 0,1% à 0,3% en crypto bivakkeert om en nabij het nulpunt, zelden vertoond

De AEX (oranje) heeft dringend een bullishe trigger nodig voor beter beeld. Dat is onze (tienjaars) rente (paars) zeker niet. In principe betekent dit verhoogd risico voor aandelen en dan met name groei, cyclisch en technologie. Door de bank genomen is dit ook zichtbaar in onze hoofdfondsen.



De S&P 500 en de Amerikaanse Ten Year Treasury Yield laten hetzelfde beeld zien:



Outlook-verhoging en supply line onder controle, Alfen levert een indrukwekkende set H1's af. Minpunt is de cashflow. Van Lanschot Kempen publiceert ook resultaten en tensltte is Envipco door met cijfers.



Nabeurs Wall Street waren er nog deze grootmachten met cijfers en zie die koersreacties after hours: die vielen of heel slecht, of...

Nvidia -4,7% (teleurstellende outlook, na eerder al een waarschuwing)

Salesforce -6,8% (torenhoge kosten en ook outlookzeperd)

Snowflake +17,8% (overtreft alles)

Kom ik via Bloomberg nog een aandeel tegen dat heel lekker gaat dit jaar en misschien symbolisch is: Thungela Recources. Dat is een kolenexporteur... Ja, het is het jaar van de stranded assets op de beurs, tenminste zo noem(d)en de tegenstanders van fossiel het. Op de markt moet u ook rekenen en niet vinden?

Het aandeel doet 2,4 keer de huidige winst en 22,1% dividend (?!), dus spring hier niet blind in. De analistenverwachtingen voor de komende jaren zijn slecht, maar de kans is misschien dat alles dus ander is dit jaar.

Nieuws, advies, shorts en agenda

08:07 Toch groei Duitse economie

08:07 Van Lanschot Kempen boekt minder winst

07:59 Envipco boekt weer verlies ondanks omzetverdubbeling

07:51 Licht hogere opening AEX voorzien

07:44 Novartis wil Sandoz afsplitsen

07:32 Alfen verhoogt omzetverwachting

07:20 Unibail rondt verkoop Californisch winkelcentrum af

06:56 Europese beurzen openen hoger

06:43 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:43 Beursagenda: macro-economisch

06:42 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

24 aug Snowflake overtreft omzetverwachting

24 aug Omzetverwachting Nvidia stelt teleur

24 aug Salesforce boekt minder winst

24 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

24 aug Wall Street hoger gesloten

24 aug Olieprijs hoger gesloten

24 aug Wall Street koerst af op vrijwel vlak slot

24 aug Europese beurzen overwegend hoger gesloten

24 aug Kritiek op beloningsbeleid bij Prosus

De agenda:

07:00 Alfen Beheer - Interimcijfers

07:30 Van Lanschot Kempen - Cijfers tweede kwartaal

18:00 Envipco - Cijfers tweede kwartaal

00:00 HAL Trust - Cijfers tweede kwartaal



13:00 Peloton - Cijfers tweede kwartaal (VS)



08:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (Dld)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - Augustus (Dld)

13:30 Europese Centrale Bank - Notulen (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Economische groei - Tweede kwartaal def. (VS)

15:00 Ondernemersvertrouwen - Augustus (Bel)

00:00 Jackson Hole-bijeenkomst (VS)

En dan nog even dit

Gewone plusjes, niks bijzonders:

U.S. stocks ended modestly higher in another muted session ahead of the highly anticipated Federal Reserve conference in Jackson Hole, Wyoming this week. Read more: https://t.co/Wy2O0Akbl8 pic.twitter.com/lqvObOQEJU — Reuters Business (@ReutersBiz) August 25, 2022

Zucht:

WATCH: Germany's government has agreed measures to save energy this winter, that may leave buildings cooler and streets darker. It comes as Europe deals with a growing energy crisis https://t.co/KuNrhxA5lT pic.twitter.com/Kdd9B2iY1F — Reuters Business (@ReutersBiz) August 24, 2022

Uncle Sam mag ons weer eens redden:

Oil rose for a third session after a government report showed the US shipped a record amount of crude and refined products overseas as energy-starved economies scramble for supplies https://t.co/0hav80IRzJ — Bloomberg Markets (@markets) August 25, 2022

Alweer een afsplitsing:

JUST IN: Novartis will spin off its generic-drugs unit Sandoz, creating the largest European generic company by sales https://t.co/85JvrKoQL8 — Bloomberg Markets (@markets) August 25, 2022

Tegenvaller:

Nvidia reports slowing growth after earlier warning, says gaming market conditions are 'challenging' https://t.co/QGghdAEIak — CNBC (@CNBC) August 24, 2022

Wall Street en outlooks, duidelijk:

Salesforce trims full-year expectations for earnings and revenue https://t.co/plWy2TysVK — CNBC (@CNBC) August 24, 2022

Verrassing:

Snowflake shares soar following revenue beat https://t.co/HyIM42ZOSD — CNBC (@CNBC) August 24, 2022

Gisteren afgestraft, vandaag nieuwe modellen:

Chinese EV maker Xpeng teases two new cars — and one will compete with Tesla's Model Y https://t.co/nGK1kEOrhE — CNBC (@CNBC) August 25, 2022

Intussen bij de concurrentie:

On @Breakingviews: China’s Nio plans to sell more affordable electric cars. It may be tempted to hitch cheaper products with premium services to bag market share. A similar strategy has worked well so far, but risks jacking up costs, says @KatrinaHamlin https://t.co/8R0SQoALAk pic.twitter.com/wIglHK2mqz — Reuters Business (@ReutersBiz) August 25, 2022

Heeft er alleen nog iemand geld om...?

WATCH: An industry report shows the U.S. new vehicle prices are expected to hit record high this month despite rising interest rates https://t.co/jAjvYY26yE pic.twitter.com/qhkAklG6YV — Reuters Business (@ReutersBiz) August 25, 2022

SPAC's in de shredder, hier in Amsterdam staan er ook nog een stuk of wat:

In a sign of just how bad things are in SPAC land, ICR, an advisory firm that worked on more than 100 blank-check deals during the boom of the last two years, announced a new venture to help sputtering SPACs shut down https://t.co/eF5kX9cbP3 — Bloomberg Markets (@markets) August 25, 2022

Mr. Market heeft alleen een eigen willetje:

It will be a chilly winter for global stocks, according to analysts in a @Reuters poll who cut year-end predictions for most major indices from three months ago and warned the risks to that already-dull outlook were skewed to the downside https://t.co/kWq4R153Jx — Reuters Business (@ReutersBiz) August 25, 2022

Veel plezier en succes vandaag.