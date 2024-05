Aegon gaat meer aandelen inkopen

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het eerste kwartaal minder kapitaal binnengehaald dan een jaar eerder, maar blijft ruim bij kas en gaat later dit jaar voor 200 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Dat maakte de verzekeraar donderdag voorbeurs bekend.

De nieuwe aandeleninkoop begint in juli en moet voor het einde van het jaar afgerond zijn. Het bericht zal waarschijnlijk positief worden ontvangen, omdat er voorafgaande aan de bekendmaking twijfel was bij analisten of Aegon deze stap nu al zou bekendmaken, of pas bij de halfjaarcijfers een aankondiging zou doen.

Aegon genereerde operationeel 256 miljoen euro kapitaal en ligt op koers om daar dit jaar 1,1 miljard euro van te maken, wat de doelstelling voor dit jaar is. Het operationeel gegenereerde kapitaal is de gebruikelijke maatstaf voor de winst van verzekeraars en is exclusief de financieringskosten voor de holding en operationele kosten.

Een jaar eerder was dit 292 miljoen euro in het eerste kwartaal. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 260 miljoen euro.

Inclusief de genoemde kosten was dit 191 miljoen euro, wat 2 miljoen euro meer is dan analisten voorzagen.

De kaspositie in de holding per eind maart bedroeg 2,0 miljard euro, nadat het lopende aandeleninkoopprogramma van 1,535 miljard voor 85 procent was afgerond. Analisten rekenden vooraf op 1,94 miljard euro.

De solvabiliteit volgens de Amerikaanse regels steeg van 432 procent eind vorig jaar naar 441 procent, vrijwel gelijk aan de analistenconsensus van 443 procent. Voor de Britse tak Scottish Equitable steeg de solvabiliteit volgens de Europese richtlijnen van 187 procent eind vorig jaar naar 192 procent aan het einde van maart, wat beter is dan de consensus van 188 procent.

De instroom van gelden bij Aegon Asset Management steeg van 2,1 miljard naar 2,7 miljard euro.

Deutsche Bank merkte voorafgaande aan de cijfers op dat de koers zeker positief zou reageren bij de aankondiging van een volgende aandeleninkoop, maar verwachtte dat pas bij de halfjaarcijfers.

ING bracht daar tegenin dat het aandeel Aegon goed heeft gepresteerd in de afgelopen maanden, veel sterker dan dat van sectorgenoten. "Dus de kwartaalupdate moet sterk zijn om deze outperformance vast te kunnen houden", waarschuwde ING.

Nieuwe CFO

Aegon kondigde donderdag aan dat CFO Matt Rider na zeven jaar het stokje overdraagt aan Duncan Russell. Rider gaat met pensioen.

Russell kwam in 2020 bij Aegon als Chief Transformation Officer en werkte eerder als CFO van het Britse Admiral Financial Services en bij NN Group, waar ook de huidige CEO van Aegon, Lard Friese, zijn sporen verdiende als topman.