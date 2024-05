Minder omzet voor Lucas Bols Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Lucas Bols

(ABM FN-Dow Jones) Lucas Bols heeft in het afgelopen jaar de omzet en de marges zien afnemen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de destillateur over het gebroken boekjaar, dat op 31 maart eindigde. Lucas Bols zag de omzet afgelopen boekjaar, exclusief eenmalige posten, met 3 procent dalen naar 96,6 miljoen euro. Het bedrijf meldde circa 2,1 miljoen euro aan eenmalige advieskosten gerelateerd aan de overname door Nolet. De destillateur realiseerde een brutomarge van 50,9 tegen 51,7 procent een jaar eerder. De genormaliseerde operationele winst bedroeg 15,1 miljoen euro, net als een jaar eerder. Onder de streep boekte de destillateur een winst van 9,1 miljoen euro. Over 2023 was dit 10,1 miljoen. Inclusief eenmalige posten, dus op gerapporteerde basis, boekte Lucas Bols een winst van 7 miljoen euro. Dit was een jaar eerder een verlies van 16,2 miljoen euro. Lucas Bols meldde verder een operationele vrije kasstroom, exclusief eenmalige posten, van 9,2 miljoen euro tegen 6,8 miljoen euro een jaar eerder. Er wordt over het afgelopen jaar geen dividend uitgekeerd. Een jaar eerder nog wel, namelijk 0,34 euro per aandeel. Het bedrijf verwacht voor de korte termijn geen betekenisvolle wijzigingen in de marktomstandigheden. De onderneming verwacht dat de brutomarge het komend jaar herstelt. Overname Nolet In februari van dit jaar deed Nolet het bod van 18,00 euro per aandeel Lucas Bols gestand, waarna een na-aanmeldingstermijn werd gestart die op 21 februari van dit jaar afliep. Nolet heeft inmiddels 75,8 procent van de uitstaande aandelen Lucas Bols in bezit. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.