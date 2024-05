Fastned geeft nieuwe obligaties uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned start donderdag de inschrijving op een nieuwe obligatie-uitgifte in Nederland en België, om de bouw van meer snellaadstations te financieren. Dat maakte het snellaadbedrijf donderdagochtend bekend. De obligaties hebben een looptijd van vijf jaar en bieden een rente van 6 procent per jaar. Hoeveel Fastned met de uitgifte wil ophalen, is nog niet vastgesteld, volgens de bijgevoegde prospectus. In februari werd al meer dan 24 miljoen euro opgehaald met nieuwe obligaties, terwijl er voor 3,5 miljoen euro werd verlengd. De omzet van Fastned groeide in het eerste kwartaal met meer dan 42 procent tot 18,9 miljoen euro, meldde het bedrijf. Europese regelgeving die de overgang naar elektrisch rijden ondersteunt, vergroot de mogelijkheden om het netwerk in heel Europa uit te breiden, stelde Fastned. Bron: ABM Financial News

