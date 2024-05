AEX zet recordopmars naar verwachting voort

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het groen.

Woensdag koerste de AEX index ook al 0,3 procent hoger, naar een recordstand van 913,39 punten, na onder meer een positieve reactie op de vrijgave van Amerikaanse inflatiecijfers. In de afgelopen negen handelsdagen scherpte de hoofdindex op slotbasis zeven keer zijn hoogste stand ooit aan.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de consumentenprijzen in april conform de verwachting waren gestegen met 3,4 procent op jaarbasis, tegen 3,5 procent een maand eerder, terwijl de kerninflatie op jaarbasis 3,6 procent bedroeg, tegen 3,8 procent een maand eerder.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde woensdag in reactie op het rapport met 9 basispunten tot 4,36 procent, en vanochtend noteerde het rendement op de tienjarige Treasury op 4,32 procent.

Het rapport zou volgens analist Bret Kenwell van eToro het beleggersvertrouwen moeten vergroten "dat we dit jaar meer dan één renteverlaging van de Fed krijgen, wat ook positief zou moeten zijn voor aandelen", aldus Kenwell.

Analist John Luke Tyner van Aptus Capital Advisors was echter een stuk terughoudender "Al met al zal één beter rapport, volgend op een aantal slechte rapporten eerder dit jaar, de markt helpen kalmeren, maar het zal waarschijnlijk van weinig invloed zijn op de kans op meer renteverlagingen", zei hij.

Op Wall Street ging woensdagavond de vlag uit en de index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, sloot na een winst van 1,2 procent voor het eerst in zijn geschiedenis boven de 5.300 punten.

“De markt ziet dat de inflatiedynamiek er gunstig uitziet”, zei analist Yung-Yu Ma van BMO Wealth Management. “Combineer dat met een sterk cijferseizoen, met in het algemeen aantrekkende winsten en positieve vooruitzichten, en Wall Street wilde het rapport gewoon positief interpreteren.”

En dit is volgens de analist hét kenmerk van een 'bullmarkt'.

De Aziatische beurzen koersten vanochtend ook hoger, na de positieve ontvangst van het inflatierapport op Wall Street. Sydney en Hongkong noteerden vanochtend ongeveer anderhalf procent hoger, terwijl Tokio een procent steeg.

Techgigant Tencent, waaraan het in Amsterdam genoteerde Prosus grootaandeelhouder is, won in Hongkong meer dan vier procent na vrijgave van cijfers over het afgelopen kwartaal. Zowel de omzet als winst viel hoger uit dan de verwachtingen vooraf van analisten. De beurs in Hongkong was woensdag nog gesloten vanwege een feestdag.

In Japan bleek de economie in het afgelopen kwartaal met 0,5 procent te zijn gekrompen, waar werd gerekend op een krimp van 0,4 procent op kwartaalbasis.

De olieprijs koerste vanochtend ruim een half procent hoger naar 79,07 dollar per vat, na al een stijging van 0,8 procent woensdagavond in New York.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de wekelijkse steunaanvragen in de VS, de Amerikaanse industriële productie en de Philadelphia Fed index. Op het bedrijfsvlak gaat de aandacht onder meer uit naar Walmart en Applied Materials.

Bedrijfsnieuws

Aegon haalde in het eerste kwartaal minder kapitaal binnen dan een jaar eerder, maar blijft ruim bij kas en gaat later dit jaar voor 200 miljoen euro eigen aandelen inkopen. Aegon genereerde operationeel 256 miljoen euro kapitaal en ligt op koers om daar dit jaar 1,1 miljard euro van te maken. Aegon benoemde daarnaast Duncan Russell als nieuwe CFO, opvolger van Matt Rider.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor Shell van 34,50 naar 40,00 euro, bij handhaving van het koopadvies.

Vastgoedfondsen Vastned Retail en Vastned Belgium gaan fuseren. Het gefuseerde bedrijf zal verdergaan onder de naam Vastned. Beide partijen verwachten meer waarde te creëren door samen te gaan.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 1,2 procent tot 5.308,15 punten, de Dow Jones index won 0,9 procent op 39.908,00 punten en de Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 16.742,39 punten.